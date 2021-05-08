Çorum şehitliğinin çehresi değişiyor

Yaklaşık 1 yıl önce şehitliğin tüm eksikliklerinin giderilmesi ve bakımının yapılması konusunda Çorum Valiliği ile protokol imzaladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol kapsamında şehitliğin tüm bakım ve onarım çalışmaların yaptıkları söyledi.



Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit yakınlarının da katıldığı programda bir konuşma yapan Başkan Aşgın, Çorum Şehitliğinde yaptıkları çalışmalar kapsamında ilk olarak istinat duvarları ve yaklaşık iki buçuk dönüm otopark alanı ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını hatırlatarak, "İstinat duvarlarını hem rölyef hem resimlerle bezeyeceğiz. Hem bizim savaş tarihimizin anısını canlandıracağız hem de Çorumlu tüm şehitlerimizin isimlerine yer vereceğiz. Şehitliğimizi resmi törenlerde kullanım için uygun bir alana dönüştüreceğiz. Girişte bekleme salonu yapıyoruz. Hemen yanında yer alan anı odasını da tamamen yeniliyoruz. Orayı şehitlerimizin anılarının yaşayacağı, isimlerinin, hatıralarının bulunacağı dijital görsellerle donatacağız. Özellikle gençlerimizin buraya geldikleri zaman o maneviyatı, o atmosferi yaşamalarını istiyoruz. Ayrıca, minaresiyle beraber buranın siluetine çok katkı sağlayacak bir mescidi şehitliğimizde inşa edeceğiz" dedi

Projenin yaklaşık 2 milyon TL’lik bir çalışma olduğunu belirten Başkan Aşgın, “1 milyon TL’lik kısmı İçişleri Bakanlığımız, 1 milyon TL’lik kalan kısmını da Belediyemiz karşılıyor. Şehitliğimiz ziyarete gelen misafirlerimizin manevi atmosferi daha iyi yaşayabilmeleri için bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Hem şehitlik abidemizi hem Mehmetçik anıtımızı tamamen yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit ailelerinden Başkan Aşgın’a teşekkür

Şehitlikte yapılan yenileme ve imar çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, “Bize bu imkanı vererek protokol ile şehitliğimizin belediyemize geçmesinde katkısı olan Valimize, Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, ödenek konusunda yardımcı olan İçişleri Bakanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitliğimizin geniş ve kapsamlı bir tadilata girmesini çok istiyorduk. O gün bu günmüş. Ben ve derneğimiz adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Çorum Şehitliğinin ileriye dönük olarak köklü bir yenilemeyle örnek bir mekana dönüşeceğini söyleyen şehit yakını Dursun Tan, "Şehitliğimizde ileriye dönük bir yenileme çalışması başlatıldı. Şehitliği yenilemek kolay bir iş değil Belediyemiz burayı yenilemek için büyük emek sarf ediyor. Zaten devraldığı günden beri belediyemiz buranın bakımlarını çok güzel yapıyor. Bizim yetişemediğimiz yerlerde belediyemiz kabirlerin bakımlarını da yapıyor. Tamamlandığında ortaya çok güzel bir iş çıkacak” diye konuştu. Tan, şehitlik konusunda gösterdiği ilgiye alakaya çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şehitliğe ziyaret ve zaman geçirmek için geldiklerinde yazın sıcak, kışınsa yağışlardan dolayı burada uzun süre kalamadıklarını yapılacak yeni binalar ile bu problemin ortadan kalkacağını söyleyen şehit yakını Gülay Erkoç da, “Biz şehitliğe 5 yıldır geliyoruz. Sağ olsun Belediyemiz buranın bakımını ve tadilatını üstlendi. Şimdi çok güzel şeyler yapılacak biz projeyi gördük. İnşallah Şehitlerimize ve Çorum’umuza yakışır hale gelecek. Ziyarete geldiğimizde dilediğimiz kadar burada kalabileceğiz, vakit geçirebileceğimiz çok güzel bir çalışma olacak. Tüm şehit aileleri adına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.