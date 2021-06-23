“Çorum savunma sanayiinde kendi markasını oluşturmalı”

Akdere, ortaklarıyla beraber yarının Türkiye'sini inşa edecek bir Makine Kimya Endüstrisini hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, MKEK'nin silah, mühimmat, roket ve patlayıcı kimyasal ile makine olmak üzere 4 ana iş kolunda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Akdere, "Son 20 ayda 24 Ar-Ge projesine başlayıp tamamladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize, 'Yapılmayanı yapın, ağır silahlarda çeşitliliği sağlayın' şeklinde talimat verdi. İnşallah en kısa zamanda hızlı hareket edebilecek bir yapıya kavuşmuş olacağız Bazı engellerimiz var. Mevzuat ile ilgili sıkıntılarımızı aştıktan sonra değerli sanayicilerimizle yarınımızı garanti altına alarak yapılmayanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Akdere, Çorum’un kenti markasını oluşturacak savunma sanayi çalışması için altyapı faaliyetlerine yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

“ÇORUMLU FİRMALAR, TÜBİTAK’IN AR-GE DESTEKLERİNDEN YETERİNCE YARARLANMIYOR”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Zekeriya Coştu, kendisinin de Çorumlu olduğunu belirterek, katılımcılara milli teknoloji hamlesi hakkında bilgi verdi.

Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nın Çorumlu sanayicilerin milli teknoloji hamlesine katkı sunmasına vesile olması gerektiğini kaydeden Coştu, tüm bunlara rağmen özellikle TÜBİTAK’ın arge desteklerinden Çorumlu firmaların yeterince yararlanamadığını söyledi.

“ÇORUM’DA 2021’DE İHRACATTA REKOR BEKLİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, 2018’den itibaren Çorum’da ihracat rakamlarının arttığını söyledi. Bu senenin ilk 6 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında Çorum’un ihracatta yeni bir rekor kıracağını anlatan Çelik, 2019’da 1.5 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı kentte 2021’in ilk altı ayında 1.4 milyar doları bulduğunu belirterek, burada özellikle de değerli madenler, altın-kuyumculuk ve makine sektörlerinin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros ve TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş da kurumlarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Panel daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti. (Haber Merkezi)

