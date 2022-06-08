“Çorum, savunma sanayiinde güçlü biçimde yerini alacak”

Ülke ekonomisinin, başta dış politikada yapılan hataların, sonra da ekonomi biliminin gerçekleri ile bağdaşmayan kararların ve gereksiz inatların faturasını ödediği görüşünü tekrarlayan Yolyapar, dış güçler, global ekonomik kriz gibi bahanelerin inandırıcı olmadığını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

DÜNYADA DA SIKINTI VAR, AMA…

“Enerji fiyatlarındaki artış, gelişmiş ülkelerde de enflasyonun yükselmesine neden oldu. Ama, onlardaki enflasyon yüzde 10’u bulmuyor. Gelir düzeyleri itibariyle de, o ülkelerin insanları artan pahalılığı taşıyabilecek durumdalar. Bizim kendi yarattığımız kriz olmasa, dünyadan yansıyan baskılarla bizim enflasyonumuz da bir miktar artmış olurdu, ama bugünkü rekor seviyelerine çıkmazdı. Onun için, gerçekçi olalım, nerede hata yaptığımızı samimi şekilde arayıp bulmaya çalışalım.”

TOPLUM YORULDU, LÜTFEN BARIŞ DİLİ

“Bu ülkede çok yüksek gelir seviyesine sahip bir kesim var. Diğer tarafta da, yoksulluk inanılmaz boyutlarda. Bu yıla kadar orta gelir grubunu oluşturan kitleler yoksulluk sınırına geriledi. Yoksulluk sınırındakiler de artık açlık sınırındalar. Siyaset yapıyoruz diye bu gerçeklerin üstünün örtülmesi, sorunların halının altına süpürülmesinden başka bir şey olmaz. Bu yoğun geçim sıkıntısı içinde, bir de siyasetin dikenli dili var ki, toplum gerçekten yoruldu. Lütfen ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı bırakın, artık saygı, sevgi, hoşgörü diline çok ihtiyacımız var.”

SALİM USLU HAKLIYDI

Meltem Danışman Çınar’ın, önceki dönem Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, Şeker Fabrikası’nın özelleştirmesine zamanında karşı çıktığı yolundaki sözlerini hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine de Yolyapar, şunları söyledi:

“Sayın Uslu, Hak-İş’in eski Genel Başkanı, bugün de Onursal Genel Başkanı. Sendikacı kimliğiyle bir takım stratejik sektörlerin özelleştirilmesine haklı olarak karşı çıkmıştı. Ülkemizde özelleştirme adına öylesine yanlışlar yapıldı ki, hem umulan kaynak sağlanamadı, hem de piyasaları kamu eliyle dengeleme fırsatı elden kaçırılmış oldu.”

“Bizim sektörümüzde de ne yazık ki bu hatalar yapıldı. 1970’li yıllarda ben Valilik’ten tahsis yazısı alır, SEKA’nın Giresun Aksu Kağıt Fabrikası’ndan bir yıllık kağıt ihtiyacımızı karşılardım. Şimdi tamamen ithalata mahkûm haldeyiz. Ve kağıt fiyatları yüzünden basın sektörü yerlerde sürünüyor.”

VALİ BEY DOĞRU OLANI YAPTI

Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde yaşanan tatsızlığı hatırlatan Meltem Danışman Çınar, programın sunucusu olarak kendilerinin de çok rahatsız olduklarını dile getirdi. Mehmet Yolyapar, bu konuyla ilgili olarak da özetle şu ifadeleri kullandı:

“Bu konudaki duygu ve düşüncelerimi gazeteme de yazdım. Avrupa’dan gelenlerin sivri dilleri, maalesef Çorum’un barış ve kardeşlik ortamını zehirliyor. Oradaki özgürlük atmosferinde ağızlarına geleni söylüyor olabilirler, ama ülkemizde, özellikle Çorum’umuzda bir takım hassasiyetler var. Bunları yok saydıklarında, buradaki Vakıf yöneticilerini de zor durumda bırakmış oluyorlar. Nitekim öyle oldu. Ben, Vali, Belediye Başkanı ve diğer protokol mensuplarının, Ak Parti İl Başkanı’nın tepkilerini doğru buluyorum. Hiç kimse başka yorumlara girerek, bahanelerin arkasına sığınmasın. Ahmet Ahlatcı, ben ve birlikte olduğumuz bir grup arkadaş, temel atma butonuna basıncaya kadar orada kalmak suretiyle, biz de kendi açımızdan doğru olanı yaptık. Şimdi hepimize düşen, bu tatsızlığın telafi edilmesi için azami gayreti göstermektir.”

MUHTEŞEM KLASSİS

Meltem Danışman Çınar, Yolyapar’a, Çorum’un yetiştirdiği büyük iş insanlarından Ahmet Hamoğlu’nun vefatı ile ilgili duygularını da sordu. Ahmet Hamoğlu’nu yakından tanıdığını ve o büyük imparatorluğun kuruluşuna tanıklık ettiğini belirten Mehmet Yolyapar, “Ahmet Hamoğlu da, tıpkı Ahmet Ahlatcı gibi çok zeki bir insandı. İnanılmaz bir vizyonu ve girişimci ruhu vardı. Özal, Klassis Otel’i işletmeye açarken bir Çorumlu’nun böylesine muhteşem bir tesisi meydana getirmiş olmasını öve öve bitirememişti.” diye konuştu.

ÇORUMLU ENRİCO

Yolyapar, merhum Ahmet Hamoğlu ile ilgili bir anısını da şöyle anlattı: “Klassis Otel’de, ÇORUM HABER’in 10. yılı etkinlikleri çerçevesinde bir Çorumlular Gecesi düzenledik. Mart 1995…Ahmet Abi, gündüzden ‘Mehmet, bu akşam sana bir sürprizim var’ dedi. Sibel Egemen o zaman Hamoğlu’nun sanat danışmanı…Sahne aldı, gece akıyor…Birdenbire salona Enrico Macias girmez mi? İnanılmaz bir şey…Sibel Egemen’le düet yaptılar. Ertesi gün de magazin basını ‘Çorumlu Enrico’ diye haberler yaptı. Ahmet Hamoğlu, büyük işlerin insanıydı. Allah rahmet eylesin.”

