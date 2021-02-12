Çorum Sanayi Sitesi 1.200 kişilik mescide kavuşuyor

Temel atma törenine İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Sivil Toplumla İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Hitit19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet, TSO Yönetim Kurulu üyesi Ömer Altıkardeş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, esnaf odası başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyleyerek, mescidin yapımında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, maddi destek veren hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

600 metrekare inşaat alanına sahip olacak bin 200 kişilik mescidin yapımında kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini vurgulayan Uzun, “Mescidimizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.

Sanayi Camii Müezzini İbrahim Sayın’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de bir konuşma yaparak davetlilere katılımı için teşekkür etti. Bundan 4 yıl önce sanayide bir cami eksiği olduğunu Belediye’ye ilettiğinde bu sorunun hemen çözülmesi için harekete geçildiğini, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da adaylık sürecinde sorunu ilettiklerini vurgulayan Recep Gür, kısa sürede imar sorunlarının çözüldüğünü ve temel atılır hale gelindiğini bildirdi. ÇESOB Başkanı Gür buna katkı sağlayan başta Başkan Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyeleri ve hayırseverlere de teşekkür ederek mescidin Çorumlulara hayırlı olmasını diledi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise mescidin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Caminin Selçuklu mimarisine uygun bir görüntüsü olacağını ifade ederek mescidin arsasından projelerine kadar destekleri olduğunu anlatan Çöplü esnafın da buraya sahip çıkmasını istediklerini, hayırseverlerin desteğini beklediklerini, Belediye olarak sanayi esnafının da elini taşın altına koymasını dilediklerini açıkladı.

Yakın bir zamanda Küçük Sanayi Sitesi’nin ismini “Çorum Sanayi Sitesi” olarak değiştirdiklerini de hatırlatarak artık Belediye olarak yazışmalarda bu ibareyi kullandıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Çöplü, esnafın yanında olan bir Belediye olarak çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı dua ve kurban kesiminin ardından mescidin temeli protokol üyelerince atıldı. Temel atma töreninde ayrıca Çorum Belediyesi Mobil İkram Aracı tarafından misafirlere çay ve çorba ikramında bulunuldu.

(Haber Merkezi)