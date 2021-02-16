Çorum- Samsun Karayolunda sürücülere kar engeli

Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Samsun - Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Çorum - Samsun kara yolunun 7. kilometresindeki Hasan Zahir ve 10. kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir taktı, bazı sürücülerin, araçlarından inerek çalışmaları izledikleri görüldü.



Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Zaman zaman sürücülerle trafik ekipleri arasında tartışmalar yaşandı. Zincir takmayan araçların yola gitmelerine izin verilmedi. Bazı sürücüler uzun bir süredir yolun açılmasını beklediklerini belirterek karayolları ekiplerinin daha dikkatli olmalarını ve kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını zamanında yapmalarını istedi. Özel harekât polisleri ise yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu. Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden araç trafiğine açıldı.