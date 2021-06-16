Çorum Saat Kulesi 127 yıldır zamanı gösteriyor

Gazi Caddesi’nde bulunan Saat Kulesi, şehrin simgeleri arasında yer alırken, 1894 yılında yaptırılan 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi'ne 81 basamaklı döner merdivenle çıkılıyor. Kulenin üst katının dört cephesinde, yuvarlak kadranlı saatler bulunurken, sarı renkli kesme taştan olan kulenin kapısı üzerinde ise kitabesi yer alıyor. II. Abdülhamit'in, Muhafız Birliği Komutanı Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 127 yıl önce yaptırılan Saat Kulesi, yıllardır kentte yaşayanlara zamanı gösteriyor.



‘ONARIMINI VE HER TÜRLÜ BAKIMINI YAPIYORUZ’

Saat Kulesi’nin tarihinin 127 yıl öncesine dayandığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aslında şu anda dünyanın merkezindeyiz. Çorumlular bakımından dünyanın merkezi, Saat Kulesi’nin yer aldığı alandır. 33 yıl boyunca Osmanlı’yı yöneten Abdülhamit, birçok yere camiler, hanlar, köprüler, saraylar ve saat kuleleri yaptırtır. Çorumlular, Abdülhamit Han’ın saat kulesi yaptırdığını duymuş ve hemen Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa’ya durumu arz etmişler. Çorum’dan bir heyet İstanbul’a gitmiş. Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa ile buluşmuşlar. Ardından da şehrimizin tam merkezine saat kulesi yapılmış. O dönem aslında Çorum henüz vilayet değilmiş ve Çorum düzeyindeki illere de böyle bir saat kulesi yapılmış değil. Bu anlamda Çorum’a güzel bir ayrıcalık yapılmış. Tam 127 yıldır tüm hemşehrilerimiz, saatlerini saat kulesine göre ayarlıyor ve çalışıyor. Belediye olarak da onarımını ve her türlü bakımını yapıyoruz. 127 yıldır saat kulemiz saati göstermeye devam ediyor” dedi.



ÇORUM SAAT KULESİNİN TARİHİ

Saat kuleleri Osmanlı topraklarında 16’ncı yüzyılda görülmeye başlandı. Saatçiliğe meraklı olan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yıl dönümünde valilere gönderdiği “irade” (ferman) ile vilayet ve sancaklara yayıldı. Halkın görebileceği yüksek bir tepeye, şehrin en kalabalık meydanına ya da kale, cami gibi tarihi yapıların üstüne inşa edilen saat kuleleri, aynı zamanda barometre, rüzgâr gülü, pusula, yangın gözetleme yeri ve buluşma noktası işlevi görürdü. Cumhuriyet’le birlikte özellikle Anadolu’daki kentler, kuleler çevresinde meydan oluşturulacak şekilde kurulmuştur. Osmanlı döneminde yapılan 144 saat kulesinden 52’si günümüze ulaşmıştır. Bunlardan günümüze ulaşanlardan bir tanesi de Çorum Saat Kulesi’dir. Çorum Saat Kulesi tarihi açıdan bilindiği üzere Osmanlı zamanında Sultan Abdülhamit Han döneminde, Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yapıldı. Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir paşalardan biridir. Rivayetlere göre Yedi Sekiz lakabı ona okuma-yazması zayıf olduğu ve imzası Arapça yedi (٧) ve sekiz (٨) rakamlarından oluştuğu için takılmıştır. Fakat bu kesin olarak kanıtlanmış bir bilgi değildir. Paşa, II. Abdülhamit'in en güvendiği adamlardan biridir. Memleketi olan Çorum'a saat kulesini yaptırmıştır. Hasan Paşa 1905'de vefat etmiştir. O zamandan beri geride meşhur namıyla beraber, memleketi Çorum'da, 1894 yılında yaptırttığı saat kulesi kalmıştır.