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Çorum polisi öğrencileri ‘Cumhuriyetin kalbine’ yolculuğa çıkardı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için “Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında Ankara’ya gezi programı düzenledi.

Güncel 25.10.2021, 19:39
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Çorum polisi öğrencileri ‘Cumhuriyetin kalbine’ yolculuğa çıkardı

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’dan bir grup öğrenci başkent Ankara’ya götürüldü.

“Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında gerçekleştirilen gezide grup, Ankara’da Cumhuriyetin simgesi mekanlar ziyaret edilecek. Geziye Kentte eğitim gören   lise öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grup katıldı. Üç gün sürecek olan gezi programı, polis-öğrenci ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sosyal proje kapsamında gerçekleştiriliyor.
Vali Yardımcısı Tamer Orhan gazetecilere “Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında bilgi verdi ve öğrencileri yolcu ederek hayırlı yolculuklar diledi.


(Yusuf ÇINAR)
 

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