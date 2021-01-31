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Çorum, pandemiye rağmen büyük ihracatçı iller arasında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ihracat rakamları, Çorum’un 1 milyar 539 milyon dolardan 909 milyon dolara, iller sıralamasında da 17’ncilikten 20’nciliğe gerilediğini, pandemi koşullarına rağmen, yine de ihracatçı iller tablosunda “süper lig”deki yerini koruduğunu gösterdi.

Güncel 31.01.2021, 21:40
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Çorum, pandemiye rağmen büyük ihracatçı iller arasında

Türkiye’nin 2020 yılı ihracat toplamı 169 milyar 481 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 219 milyar 319 milyon dolar oldu. Çorum’un 2019 yılındaki 1 milyar 616 milyon dolar ithalatı da 2020’de 2 milyar 647 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin 2019 ve 2020 yıllarında 500 milyon dolardan fazla ihracat yapan iller sıralaması şöyle:

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