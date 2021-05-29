Çorum-Ortaköy yolundaki köylerin yol çilesi

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Sazak ve Çobandivan grup yolunda inceleme yaparak muhtarlardan ve vatandaşlardan yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Sazak ve Çobandivan yolunun yıllardır aynı sorunu yaşadığını ve bir türlü çözüme kavuşturulmadığını belirten Tahtasız, “Çorum-Ortaköy yolunda uygulanan düşük banket traktör yolu uygulaması çok yanlış.

Traktör yolu 3 metre ve ana yoldan düşük olduğu için çiftçilerimiz yolun diğer tarafındaki tarlasına geçebilmek için 7-8 km gidip, aynı yolu tekrar gelmesi gerekiyor. Traktörlerimizin yaktığı mazot milli servettir. Zaten zor durumda olan çiftçimiz ilave mazot yakarak masrafa giriyor. Ayrıca traktör yolunun 3 metre genişliğinde olması nedeniyle iki traktör karşılaştığında birisi geri gitmek zorunda kalıyor.

Köy girişlerine cep ya da kısa mesafeli bölünmüş yol yapılmadığı için kazalar meydana geliyor. Sazak – Çobandivan yolunda sürekli aynı sorun yaşanıyor” dedi.

Tahtasız, yol sıkıntısının; Sazak, Çobandivan, Sarışeyh, Yoğunpelit, Şekerbey, Tolamehmet, Ovasaray, Ovakarapınar, Türkayşe, Mühürler, Sarılık, Saray, Kayı, Sarıkaya, Akpınar, Çalıca başta olmak üzere birçok köyü etkilediğini bildirerek, bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Tahtasız’a inceleme ziyareti sırasında; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.