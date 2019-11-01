Çorum Organize Sanayi müteşebbis heyeti toplandı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti toplantısına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi başkanlığında OSB Müteşebbis Heyeti toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların sanayicimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi

(Bülent USLU)