Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 29°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99212
ALTIN
257.086
DOLAR
5.6246
STERLİN
7.0771
EURO
6.3528

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. 

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. 

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma töreni kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Çorum Şubesi önünden Hürriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Burada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Ahmet Özdel, “Bizler her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, sevgiden, eşitlikten, hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız. Kardeşliğin, barışın mahalleden, sokaktan başladığına inanan insanlarız. Bizler her şey güzel olacak diyen gençlere inanan insanlarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kabul ederek eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insan hakları düzleminde birleşeceğiz. Eşit, özgür, demokratik bir ülkede tüm hak ve özgürlüklere sahip bir vatandaş olarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle barış ve kardeşlik diyoruz. Yaşasın barış ve kardeşlik” dedi. 
Anma programına Türkiye ve Avrupa’daki Alevi birlikleri ve federasyonlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı. 

İlgili Haberler
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
“İlk 6 ayda iş yeri açılışları geçen yıla göre azaldı”
“İlk 6 ayda iş yeri açılışları geçen yıla göre azaldı”
TR83 Bölgesi'nde TÜFE artış oranı
TR83 Bölgesi'nde TÜFE artış oranı
KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya ziyaret
KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya ziyaret
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim