Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”

Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, 39 yıl önce Çorum’da yaşanan olaylara sebep olanların yargılanarak gereken cezaları almaları gerektiğini söyledi.

“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”

Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, 39 yıl önce Çorum’da yaşanan olaylara sebep olanların yargılanarak gereken cezaları almaları gerektiğini söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:32
“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”

Çorum’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri tarafından organize edilen anma etkinliğine katılan Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, burada yaptığı konuşmada Sivas’tan geldiklerini söyledi.

Katliamların anılmaması kınanması gerektiğini kaydeden Güneş, “Çorum’un da Sivas’ın da ışığı hiç sönmeyecek. Yaşananların hesabı sorulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ayrıca yaşanan olayları işleyenlere verilen mükafatların da geri alınmasını istiyoruz. Çorum’da 3 aylık süre zarfında katliama neden olan zanlıların da yine yargılanmasını istiyoruz. Sivas da, Çorum da insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan katliam politikasının Osmanlı’dan devralınan bir miras olduğunu vurgulayan Selda Güneş, sorumlular cezalandırılana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Çorum barışın başkenti”
“Çorum barışın başkenti”
“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”
“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Aleviler ötekileştiriliyor”
“Aleviler ötekileştiriliyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim