“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”

Çorum’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri tarafından organize edilen anma etkinliğine katılan Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, burada yaptığı konuşmada Sivas’tan geldiklerini söyledi.

Katliamların anılmaması kınanması gerektiğini kaydeden Güneş, “Çorum’un da Sivas’ın da ışığı hiç sönmeyecek. Yaşananların hesabı sorulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ayrıca yaşanan olayları işleyenlere verilen mükafatların da geri alınmasını istiyoruz. Çorum’da 3 aylık süre zarfında katliama neden olan zanlıların da yine yargılanmasını istiyoruz. Sivas da, Çorum da insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan katliam politikasının Osmanlı’dan devralınan bir miras olduğunu vurgulayan Selda Güneş, sorumlular cezalandırılana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)