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Çorum Olayları bugün anılıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Çorum olaylarının 39. yıldönümü bugün ve yarın çeşitli etkinliklerle anılacak.

Çorum Olayları bugün anılıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Çorum olaylarının 39. yıldönümü bugün ve yarın çeşitli etkinliklerle anılacak.

02 Temmuz 2019 Salı 00:54
Çorum Olayları bugün anılıyor

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi-Bektaşi Federasyonu’nun da katılımcı olarak yer alacağı etkinlikler kapsamında ilk olarak bugün saat 19.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılacak panel, müzik dinletisi programında Çorum ve Sivas’ta yaşamını yitirenler için can lokması dağıtılacak.

Çorum olayları kapsamında yarın ise yaşamını yitiren canlar için bir yürüyüş düzenlenecek. Saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi önünde başlayacak yürüyüş, Saat Kulesi önünde düzenlenecek basın açıklaması ile son bulacak.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri 39 yıl önce ilimizde yaşananları unutmadan, eşitlik, barış ve kardeşlik taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini söylediler. Emek ve demokrasiden yana olan kişi ve kurumlar olarak Çorum’da yaşananların insanlık suçu olduğunu belirten bileşenler “Kardeşliğimiz ve toplumsal barış için olayları unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm halkımızın yapılacak etkinliklere davet ediyoruz” dediler.

(Taner ŞİMŞEK)

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