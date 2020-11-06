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Çorum olağanüstü kurak iller arasında

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre 2020 Eylül Ayı Meteorolojik Kuraklık Duru 3 Aylık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Alınan verilere göre kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum'un bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi oldu. (İHA)

Güncel 06.11.2020, 23:55
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Çorum olağanüstü kurak iller arasında
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