“Çorum neden unutuldu?”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Çorum üvey evlat mıdır? Çorum, demiryolu, havaalanı, askeri birlik gibi yatırımlarda dışlanırken, tarımsal uygulamalarda da mı kapsam dışı tutuluyor?” diye sordu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bir an önce yanlıştan dönülmeli ve Çorum çiftçiyi hak ettiği desteği almalıdır. Gün siyaset günü olmaktan öte elbirliği ile sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşma çabası ve samimiyeti içinde olma günüdür. Çorum milletvekillerimizi, siyasileri, sivil toplum örgütlerini ve ziraat odalarımızı acilen göreve çağırıyorum” dedi.

“ÇORUM’UN KAMSAM DIŞI BIRAKILMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekilebilir tüm arazileri üretime katmak, stratejik ürünlerde rekolteyi artırmak amacıyla 21 ilde çiftçiyi destekleme kararı aldığını ve tohumun yüzde 75’inin çiftçiye hibe edileceğini bildirerek, belirlenen il 21 içerisinde Çorum’un yer almadığını açıkladı.

Çorum’un niçin bu kapsamın dışında bırakıldığını soran CHP İl Başkanı Tahtasız, AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görev almasına rağmen ilimizin adeta cezalandırılırcasına dışlanmasını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve iktidar partisinin milletvekillerine “Çorum üvey evlat mıdır?” diye soran Tahtasız, Çorum’un bir tarım kenti olmasına ve birçok ürünün yaygın bir şekilde üretilmesine rağmen desteklenecek illerin dışında tutulmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Tahtasız, “Liyakat diye boşa denmiyor. Çeltik Çorum ve Çankırı’da üretilir listede yok, ayçiçeği Trakya’da üretilir Trakya’dan tek bir il yok, buğday Urfa, Mardin, Diyarbakır’da üretilir yok. Peki bu illeri kim, neye göre belirledi?” şeklinde konuştu.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak, statejik ürünlerde rekolteyi artırmak amacıyla yazlık ekim yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe etme kararı almıştır.

Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak.

Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi.

Ekimi yapılacak sertifikalı tohumlar 6 bin 700 ton olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamındaki iller ise; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat olarak tespit edilmiştir.

Çorum bir tarım kentidir. Osmancık, Kargı, Dodurga bölgesi çeltik üretiminde ön plana çıkmaktadır. Mecitözü ilçemiz ayçiçeği, Alaca ilçemiz buğday yatağıdır. Stratejik ürünlerimiz olan; buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltiğin tamamı Çorum topraklarında çok rahat ve yaygın bir şekilde üretilmektedir. Buna rağmen Çorum çiftçisi neden cezalandırılmış ve destek kapsamına alınmamıştır?” (Haber Merkezi)