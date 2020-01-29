Çorum Merkez Muhtarlar Derneği kuruldu

Derneği kuruluşu nedeniyle basın açıklaması yapan dernek başkanı Mehmet Aydın, Çorum merkez mahalle muhtarları olarak, Çorum Merkez Muhtarlar Derneği’nin kurulum işlemlerini tamamladıklarını dile getirdi.

Dernek kuruluşunun Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmileştirildiğini belirten Mehmet Aydın, derneğin mesleki alanda yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti göstereceğini, il genelinde bulunan muhtarların sorunlarını ve görev mahallindeki yerlerin sorunlarını ele alıp çözüm yolları aramak, Çorum için birlikteliği sağlamak, şehre yapılacak her hayırlı iş ve yatırımlara el birliği, güç birliği yapmak ayrıca olumsuz işlerde ise fren olmak amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.

Muhtarların hepsinin mahallesinde veya köyünde kendi alanında seçilmiş güven almış insanlar olduğunu anlatan Dernek Başkanı Aydın, “Bir elin nesi var iki elin sesi var birlikten güç doğar diyerek Çorum için bir araya geldik. Çorumumuzun sesi olmanın gayreti ve çabası içerisinde bağımsız olarak tüm köy, belde ve merkez muhtarlarıyla birlikte hizmet için varız” dedi.

(Erkan BAYATLI)