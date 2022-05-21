Çorum leblebisi Fransa’da tanıtıldı
Çorum’un meşhur leblebisi, Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen “Festiculture” fuarında tanıtıldı.
Güncel 21.05.2022, 01:38 21.05.2022, 02:35
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Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen “Festiculture” kapılarını bu kez Türkiye için açtı. Fuarda, Mersin tantuni döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege’nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum’un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa’da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler büyük ilgi gördü. (İHA)
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