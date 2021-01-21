“Çorum, kültür turizminin önemli merkezlerinden birisi”

Belediye Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, yerel yönetimler ve meslek birlikleri temsilcileri ile otelciler ve seyahat acenteleri yetkilileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum’un kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olma konusunda gerekli tüm değerlere sahip olduğunu söyledi.

Kültür turizmi içerisinde yer alan Çorum’un tüm zenginlikleriyle birlikte değerlendirilerek kuzey ve güney (Hitit Yolu-Gastronomi Yolu) ana aksı oluşturulduğunu kaydeden Şengül, yeni destinasyonlar oluşturmak için de gerekli altyapı çalışmalarına başlanıldığını, bakanlığın 2023 turizm hedefleri doğrultusunda illerin yürüteceği çalışmaların daha önce belirlendiğini, bu yönde 2020 yılında Çorum'da sektör temsilcileri ve paydaşlarla koordineli bir şekilde çalışarak elde edilen verilerin Bakanlık bünyesinde 2019 yılında kurulan TGA ile paylaşıldığını aktardı. Şengül, bu sürecin ikinci adımı olarak böyle bir organizasyonun gerçekleştiğini ve bu toplantının ileride yapılacak çalışmaların altyapısını oluşturacağını dile getirdi.

Daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, il müdürlüklerinin Bakanlık tarafından güçlendirilmesi gerektiğini, ajansın kurulmasının tanıtım ve turizmin geliştirilmesi çalışmalarına daha kolay kaynak elde edilmesi, ülkemiz ve ilimizin uluslararası tanıtımın yapılmasında ve geliştirmesinde önemli rolü olduğunu belirtti. Bu tür toplantıların ve çalıştayların önemli olduğunu ancak bunun sahaya yansıtılması gerektiğini söyleyen Yüksel, yatırımcıların dikkatini Çorum’a çekmek için kentte turizm alanı veya turizm merkezi ilan edilerek yatırımların Çorum’a yönlendirilmesi konusunda destek gerektiğini belirtti.

TGA İş Ürün Etkinlik Turistik Ürün Geliştirme Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Gastronomi Müdürü Burcu Gezeroğlu ve İç Anadolu Bölge Tanıtım Sorumlusu Furkan Terzi ajansın çalışmaları, illere verilen destekler, Çorum’un tarihi, turistik alanları ile yemeklerinin tanıtılması ve kente turist çekilmesi kapsamında neler yapılacağı konusunda katılımcılara sunum yaptılar.

Toplantıda, paydaşlara iş birliği modelinin geliştirilmesi ve ilin uluslararası ölçekli tanıtılması amacıyla atılacak adımlar hakkında bilgi verilerek, katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı. (Haber Merkezi)