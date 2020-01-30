“Çorum, kültür turizmi adına çok önemli değerlere sahip”

Boğazkale’de düzenlenmesi öngörülen “Uluslararası Arkeoloji Filmleri Festivali” ile hazırlıkların sürdüğü de kaydedilen açıklamada, bu konuda danışmanlık hizmeti alımının yapıldığı belirtilerek, diğer faaliyetlerle ilgili şu bilgiler verildi:

Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Arkeoloji Filmleri Festivali Planlama ve Organizasyon Danışmanlığı Projesi” tamamlanmıştır. Proje ile Çorum’un Boğazkale İlçesinde gerçekleştirilmesi öngörülen geleneksel bir uluslararası arkeoloji filmleri festivalinin planlama ve organizasyon süreçleri için gerekli bilgilerin edinileceği danışmanlık hizmeti alımı yapıldı.

• Kültür Turizminin önemli merkezlerinden biri olma konusunda gerekli tüm değerlere sahip Çorum, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Kapsamında ‘HİTİT Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi’ kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede ‘Kültür Turizmi’ içerisinde yer alan ilin tüm zenginlikleri birlikte değerlendirilerek kuzey ve güney (Hitit Yolu-Gastronomi Yolu) ana aksı oluşturulmuştur.

• Müdürlüğümüz desteği ve katkılarıyla Şubat ayı atölye çalışmaları sonrası Metro Gastro Yemek Kültürü dergisinin Nisan- Mayıs- Haziran 2019 sayısında Nilhan ARAS Oğuzlar mutfağının zenginliğini kaleme almıştır.

“ÇORUMLU’NUN YAPTIĞINI KİMSE YAPAMAZ”

• Valiliğimizce hazırlanan Çorum İli Tanıtım Filmi, içinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu 21 ilde billboardlarda ve birçok internet sitesinde yayınlanarak ilin tanıtımına katkı sağlamıştır.

• İlimizin önemli halk ozanı olan Halil Çimen’in (Aşık Borani) eserlerinin yer aldığı 2 cilt kitabının basılması için hazırlıklara başlanılmıştır.

BİLALLER KONAĞI RESTORE EDİLDİ

• İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesinde yer alan ve Sivil Mimarlık örneği olarak tescilli olan Bilaller Konağı; mülk sahiplerince 49 yıllığına ücretsiz olarak İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir. Konağın restoresi OKA tarafından sağlanan hibe ve İl Özel İdaresi eş finansmanı ile Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmıştır, Müdürlüğümüzün buraya taşınması ve bazı kültür ve sanat faaliyetlerinin burada yapılacaktır.

• Çorum ilinde yapılan kazı ve arkeolojik çalışmaların değerlendirildiği Hititoloji Kongresinde sunulan bildirilerin yer aldığı IX. Hititoloji Kongresi bildirileri kitabı 2 cilt olarak hazırlanıp, basımı yapılmıştır.

ARKEOLOJİ FİLMLERİ FESTİVALİ

• Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Arkeoloji Filmleri Festivali Planlama ve Organizasyon Danışmanlığı Projesi” tamamlanmıştır. Proje ile Çorum’un Boğazkale İlçesinde gerçekleştirilmesi öngörülen geleneksel bir uluslararası arkeoloji filmleri festivalinin planlama ve organizasyon süreçleri için gerekli bilgilerin edinileceği danışmanlık hizmeti alımı yapıldı.

• Baharın müjdeleyicisi kabul edilen ve her yıl 21 Mart’ta tüm Türk Dünyasında coşkuyla kutlanan Nevruz, Müdürlüğün koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mimar Sinan Ortaokulunda yapılan program ile kutlanmıştır.

ÇOK KİTAP OKUYANLARA PLAKET

• Her yıl 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle kutlanmaktadır. Hafta kapsamında kitap ihtiyacı olan bir okulunun öğrencilerine kitap dağıtılmakta, farkındalık oluşturmak için öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmaktadır. İl merkezinde yer alan 5 kütüphanede farklı günlerde müzik, resim, film, drama etkinlikleri yapılmakta, sergiler açılmaktadır. Yıl boyunca en çok kitap okuyan okuyuculara plaket verilmektedir.

• 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Müdürlüğümüzce her yıl Yöresel gıda ve el sanatları stantları açılarak ilçeler tanıtılmakta, konser, atölye çalışmaları ve halk oyunları ve doğa yürüyüşleri ile hafta kutlanmıştır.

• 43. Turizm Haftası kutlama programı kapsamında Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Boğazkale Budaközü Macera Vadisinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğine Çorum Buhara Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmen ve idarecileri eşlik etmiştir.

• Her yıl 20 Mayıs Müzeler günü olarak kutlanmaktadır. Program dolayısıyla Konferanslar, sergiler düzenlenmekte, akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arası müzeler ücretsiz olarak gezilmektedir.

“DÜNYA HİTİT GÜNÜ”NE KATKI SAĞLANDI

• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği ile 15 Nisan tarihinin "Dünya Hitit Günü" olarak ilan edilerek 43. Turizm Haftası Kutlamaları Ankara’da Vakıf 19 işbirliğinde Dünya Hitit Günü Etkinlikleri yapılmış, 20 Nisan tarihine kadar devam eden Dünya Hitit Günü Kutlamaları kapsamında paneller, atölye çalışmaları, uygulamalı arkeolojik kazı çalışmaları, el sanatları sergileri gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir.

• Kütüphaneler arası eşgüdüm toplantılarının 21/01/2019 tarihinde Alaca ilçesinde, 24/06/2019 tarihinde ise Kargı ilçesinde yapılmıştır.

“MASAL DİYARI ÇORUM”

• Müdürlüğümüzce ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Masal Diyarı Çorum” adlı masal yarışması düzenlenmiştir. 15.05.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucuna göre, ortaokul düzeyinde birinciliği Kırık Leblebi rumuzu ile Bitli Mercimek masalı, lise düzeyinde birinciliği ise Zümrüt rumuzu ile Köstekli Saat masalının hak etmiştir. Birinci olan öğrenciler bisiklet ödülü ile ödüllendirilmiştir.

• Nevşehir Rehberler Odası (NERO) tarafından, aralarında Turizm Seyahat Acentesi temsilcilerinin de bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Belgeli Profesyonel 37 Turist Rehberinin katılımı ile Müdürlüğümüz ev sahipliğinde İlimize eğitim gezisi düzenlendi. 28 Mart günü gerçekleşen programda, eğitim gezisi katılımcılarına Çorum’un tarih, kültür, turizm, çevre, doğa, sosyal vb değerlerini kapsayan bir gezi programı hazırlanarak Hitit Üniversitesi Arş.Gör.Dr. Kudret SEZGİN’in refakatinde Çorum Müzesi, Alaca Höyük Müze ve Örenyeri, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Örenyeri gezileri yapıldı. Program kapsamında, ayrıca rehberlere Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. ÖZLEM SİR GAVAZ tarafından Çorum Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Hitit tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili eğitici bilgilerin yer aldığı “Hititler” sunumu yapıldı.

“HATTUŞA BARIŞ GÜNLERİ”

• Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Hititlerin Başkenti Hattuşa antik kentinde "Hattuşa Barış Günleri" etkinliği 2019 yılında Müdürlüğümüz desteği ile Boğazkale Kaymakamlığınca düzenlenmiştir.

• 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılım sağlanmıştır. Zirveye Çorum Leblebisi, Oğuzlar Cevizi, Kargı Tulum Peyniri, Osmancık Pirinci, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi Doğal Taş Ürünleri ve Naturoil doğal ürünlerin tanıtımı yapılmıştır.

• Cumhuriyet Bayramı Kutlama programı kapsamında Osmancık İlçesi, Başpınar Köyü Karaca Yaylası mevkiinde doğa yürüyüşü düzenlenmiştir.

• Müdürlüğümüzün Türk Sanat Müziği Korosu, 1 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Devlet Tiyatro Salonunda Bahar Konseri vermiştir.

BAĞLAMA YAPIM KURSU

• Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü maddi destekleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Her yıl geleneksel bağlama yapım kursunun Usta öğretici Mithat AŞIRAN tarafından 11 ay süre ile verilmiştir.

• Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan görüşmeler sonrasında, Müdürlüğümüz ev sahipliğinde Arkeoloji Yaz Okulu projesi kapsamında 21 farklı ülkeden yabancı arkeolog, sanat tarihçi, müzeci bilim dallarından gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. Grubun ziyaretinin ilk gününde UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı listesinde yer alan Hattuşa ören yeri ve kazı alanı ziyareti, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açıkhava Mabedi ziyareti, Alacahöyük müze ve ören yeri gezisi yapıldı. Çorum’da konaklayan konuklar ziyaretin ikinci gününde ise Çorum Müzesi’ni ziyaret ettiler, Müzede atölye Hitit dili ve yazısı hakkında bilgi edinerek kil tablet üzerine Hititçe yazı çalışması yaptılar, yapılan şehir gezisi ile ziyaretlerini tamamladılar.

GÜNEY KORE İLE KARDEŞLİK

• Çorum ile Kardeş Şehir olan Gaya medeniyetinin başkenti Güney Kore’nin Gimhae şehri Belediyesi arasında kültürel alışverişe katkı sağlamak, turizm değerlerini tanıtmak, tarih ve kültür üzerine bilimsel çalışmalar yaparak bu iki şehir arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla kültürel işbirliği protokolü imzalanmıştır.

• Boğazkale ilçesi turizm altyapısı güçlendirilecek ve etkin tanıtım faaliyetleri ile ilçe ekonomisine sürdürülebilir istihdam ve gelir kaynağı sağlanması amacıyla hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi kapsamında; Gidiş -Dönüş olmak üzere Toplam 3400 m uzunluğunda yürüme yolu, 350 adet basamaktan oluşan ahşap sistem merdiven, 245 m uzunluğunda çelik sistem kaya üzeri yürüme platformu, seyir terası ve asma köprü yapılmıştır.

ÖREN YERLERİNE MERDİVEN VE KORKULUK

• Boğazkale Alacahöyük Tarihi Milli Parkı içerisinde, Hattuşa Ören Yeri, Yazılıkaya ve Yerkapı alanlarında ve çevresindeki bölümlerde yürürken tehlike oluşturabilecek riskli yerlere ahşap merdivenler ve korkulukların yapılması, dinlenme imkanı bulunmayan bölgede ahşap kafeterya, seyir terası, mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı, piknik masalarının yerleştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması, Yazılıkaya Açıkhava Mabedi’nde özel tasarım Hitit çeşmesinin inşası yapılmasıyla turizme elverişli hale getirilmesi amacıyla Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Ait Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği alınan “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” kapsamında ihale dosyası hazırlanarak 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.

• Bağımlılıkla Mücadele etkinlik planı kapsamında Müze gezisi ve atölye çalışması, Kütüphanenin tanıtılması, okuma ve film izleme ile kütüphaneye üye çalışması, Alacahöyük ve Boğazkale müze ve örenyeri gezisi, Doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinlikleri yapılmış, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtmış, bu etkinliklere 2019 yılı içerisinde 655 öğrenci katılmıştır.

UYGARLIĞIN İZİNDE KÜLTÜR-SANAT BULUŞMALARI

• Çorum Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde yapılan Uygarlığın İzinde Kültür-Sanat Buluşmaları 1-2 projesinin 2018-2019 döneminde merkeze bağlı köylerin ana sınıflarında “Çorum’u Boyuyorum” etkinliği başlatılmıştır. Çorum’un tarihi ve turistik değerleri tanıtıldığı, arkeolojik eserlerin imitasyonları öğrencilere dokun-öğren yöntemiyle gösterildiği ve ayrıca “Merve ve Ali Çorum’u geziyor” boyama kitapları ve boya kalemleri ile lolipop şeker ve balon dağıtımı ile etkinlikler tamamlanmıştır.

• Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında Müdürlüğümüzün desteği ile her yıl İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen projede ilçelerde yer alan çocuklara müze ve örenyeri gezisi yaptırılmıştır.

DÜNYADA İLK: MÜZEDE YATILI EĞİTİM

• Dünyada bir ilk olan Çorum Müzesi Yatılı Eğitim Atölyesinde 10 kız ve 10 erkek öğrenci ağırlanabilmektedir. Her yıl bir çok ilden farklı yaş aralıklarındaki öğrenciler Çorum’a gelerek müze ve örenyerini gezerek, müze eğitim atölyesinde ebru, cam boyama, tablet yazımı, kil çalışması, kumaş boyama, takı tasarımı, arkeolojik kazı, hitit evinde bir gün gibi bir çok atölyeye katılmakta, konakladıkları gece misafirlere Çorum lezzetleri ikram edilerek film ya da müzikle hoş vakit geçirtilmektedir.

• Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum’a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ev sahipliğinde ilimizi gezdi. “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon”projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgemizi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi kapsamında geceyi ilimizde geçiren grup Çorum programına Çorum Müzesi’ni gezerek başladı. Çorum’dan Hititlerin önemli bir kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük’e giden grup burada müze ve ören yerini gezdikten sonra Boğazkale’ye geçerek UNESCO Dünya Miras alanı listesinde yer alan Hattuşa ören yeri, Boğazköy Müzesi, Yazılıkaya Açıkhava mabedi ve Budaközü Vadisi ziyaret edildi.

HİTİT YOLUNDA MÜZE GECELERİ

• Müdürlüğümüz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında Türkiye genelinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın ilgi, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi kültür tarih ve sanat bilinci oluşturulması amacıyla "Hitit Yolunda Müze Geceleri "adlı proje kapsamında 2019-2020 dönemi faaliyetleri başladı. Program kapsamında Müze Çocuk Eğitim Atölyesinde ebru çalışması ve Müze uzmanları eşliğinde Müze gezisi, Kütüphanede film izleme etkinliği yapıldı. Proje ile ilgili 81 ile davet yazısı gönderilmiş olup katılım sağlamak isteyen iller programa dahil edilmiştir. Bu kapsamda Samsun’dan gelen öğrencilerin Çorum Müzesinde etkinlik yapmaları ve konaklamaları sonrasında ise Alacahöyük ve Boğazkale gezisi yapmaları sağlanmıştır. Proje kapsamında 2019 yılında 182 öğrenci etkinliklere katılmıştır.

EMITT VE TRAVEL TURKEY

• 31 Ocak- 3 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul EMITT Fuarında stant açılarak Çorum’un tanıtım çalışması yapılmıştır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Çorum’da 3.400 öğrencinin sinemada ücretsiz film seyretme olanağından faydalanmıştır.

• Turizm sektörünün önemli buluşmalarından olan ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Travel Turkey Turizm Fuarına katılım sağlanarak ilimizin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılmıştır. Standımızı ziyaret edenlere tanıtım broşürü, harita, tanıtım filmi, boyama kitabı gibi materyallerle birlikte leblebi ikramı yapıldı.

• “Liseden Müzeye” adlı proje kapsamında ayın belirli günleri öğrencilere Müze içi eğitim, konferans ve müze gezileri düzenlenmiştir.

• Çorum İl Jandarma Komutanlığından gelen askerlere “Çorum İlinin Kültürel Değerleri” konulu sunum yapılmış ve Müze gezilerine eşlik edilmiştir.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Atıl ÜZELGÜN Huzurevi ve Yaşı Bakımevinden gelen yaşlılara müze gezisi yaptırılmıştır.

• Çorum TED Koleji öğrencilerine Müze gezisi, Konferans ve Müze içi eğitim çalışmaları yaptırılmıştır.

• Samsun Bilgi Koleji öğrencilerine Müze gezisi, Konferans ve Müze içi eğitim çalışmaları yaptırılmıştır.

• Çorum Güzel Sanatlar Lisesinden gelen öğrencilere Müze gezisi ve müze içi eğitimi yaptırılmıştır.

• Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneğinin Hattuşa ve Yazılıkaya ören yerlerini uzman eşliğinde gezilmesinin sağlanmıştır.

• Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Hattuşa ve Yazılıkaya Ören yerlerinde düzenlenen gezilerde müze uzmanlarınca bilgi verilmiştir.

• Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu, Dumlupınar İlköğretim Okulu, Mukadder Akaydın İlköğretim Okulu ve Karşıyaka İlköğretim Okuluna müze gezisi ve müze içi eğitim yaptırılmıştır.

• Samsun Hamidiye İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yatılı eğitim ve müze gezisi yaptırılmıştır.

• Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencilerine müze içi eğitim çalışması yaptırılmıştır.

TEGV’DEN MÜZE BAHÇESİNDE ETKİNLİK

• TEGV gönüllülerinin Çorum Müzesi bahçesinde yaptıkları etkinliklere destek verilmiştir. TEGV gönüllü buluşması 4-5 Mayıs tarihlerinde ilimizde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Samsun, Rize, Ankara, Kütahya, Çorum, Erzincan, Malatya, Eskişehir, Zonguldak, Bayburt, Gaziantep, Giresun, Nevşehir, Sivas ve Ordu’ da bulunan 17 TEGV noktasında eğitim desteği veren yaklaşık 700 gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. Çorum'a gelen gönüllüler, Çorum Müzesi bahçesinde tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte kendi yörelerine ait gösteriler yapan TEGV gönüllüleri, ardından Boğazkale ilçesinde bulunan Hititlerin başkenti Hattuşa ören yerini gezdiler.

• Hitit Çocuk Üniversitesi projesi kapsamında Arkeoloji Atölyesi Çalışmaları kapsamında çeşitli okullardan Ortaöğretim çağındaki çocuklara müze gezisi ve müze içi eğitimi verilmiştir.

• Erzurum Bilkent Laboratuvar Okulu öğrencilerine müze gezisi ve müze içi eğitim çalışması yaptırılmıştır.

• İstanbul Esenler Belediye Başkanlığı ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Esenlerin Yüzleri” projesi kapsamında Çorum Müzesi ve Ören yerleri gezisine eşlik edilerek ve müze içi eğitim verilmiştir.

• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün “Damla Gönüllülük Hareketi” projesi kapsamında farklı illerden gelen üniversite öğrencilerine müze gezisinde eşlik edilmiştir.

• Çorum ve Çevre illerden gelen Diyabet hastası gençlere müze gezisinde eşlik edilmiştir.

• Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)’in “Geleceğimizin Güvencesi Çocuklar” adlı projesi kapsamında öğrenci gruplarına müze gezisinde eşlik edilmiştir.

• Fatih Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Portekiz’den gelen öğrenci grubuna Müze içi eğitim çalışması yaptırılmıştır.

• KÜYAP19-KIŞ Etkinlikleri kapsamında çocukların "Kitap ve kütüphane" konulu resim çalışması, kitap ayracı tasarımı, TEGV işbirliği ile kütüphanede ebru etkinliği ve ritimli müzik gösterileri yaptırılmıştır.

• Kütüphane Tanıtımı (Oryantasyon) amacıyla Dr. Sadık Anaokulu, Ulukavak Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve Karşıyaka Anaokulu, Mimarsinan Anaokulu, Karşıyaka Anaokulu öğrencilerinin kütüphaneyi ziyareti yaparak, resim yapıp kitaplarla tanışma etkinliği düzenlenmiştir.

• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Dr. Gülden Öztürk Serter’in 12 yaş ve üstü gençlere, kütüphanede "Ergenlikte Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans vermiştir.

• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Dr. Ayhan BABAROĞLU'nun "Anne baba tutumlarından kaynaklanan Ergenlik Sorunları" konulu konferansını kütüphanede gerçekleştirilmiştir.

KÜTÜPHANEDE FİLM GÖSTERİMLERİ

• Kütüphanede Yaz Programı (KÜYAP) kapsamında Çorum Sevgi Evlerinde kalan 13-18 yaş arası erkek çocuklara "120" filminin gösterimi, Çorum Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 9-12 yaş arası çocuklara kütüphanede "Kral Şakir Oyun Zamanı" filminin gösterimi, Çorum Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 10-13 yaş arası çocuklara kütüphanede "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmin ve "Tılsım" adlı film gösterimleri yapılmıştır.

• Ceza İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri için 24 Ekim 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü dermesinde bulunan kitaplardan talepler doğrultusunda, her hafta kitap teslim edilmekte ve gerekli işlemleri yapılmaktadır.

• Bayat İlçe Halk Kütüphanesinde, Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacı ile (haftada en 1 kitap okuma) okuma etkinliği düzenlendiği ve etkinlik yıl sonuna kadar devam etmiştir.

• Osmancık İlçe Halk Kütüphanesinde, 3-9 yaş arası çocuklara yönelik Masal okuma, boyama ve oyun etkinlikleri yıl boyunca devam etmiştir.