Çorum kredi kullanımında Türkiye’de 28.’nci sırada

Türkiye Bankalar Birliği 2020 yılı nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. TBB 2020 dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre Erzurum’a özel yapılan haberde Çorum’un kredi kullanım durumu da ortaya konuldu.

İhlas Haber Ajansı tarafından Erzurum özelinde yapılan haberde Çorum’un resmi ve özel kamu bankalarının toplam kredi kullanımında 28’nci, sadece özel banka kredi kullanımında ise 32.’nci sırada yer aldığı gözlendi.

İl, özel banka kredisi kullanım tutarı yüksekliği bakımından iller sıralamasında Çorum 32’nci oldu. Özel Banka kredi kullanımının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Kayseri, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Ordu, Afyonkarahisar, Edirne, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, Çorum, Van, Erzurum, Rize şeklinde sıralandı.

Çorum, özel ve kamu bankaları kredileri toplamında iller sıralamasında ise 28’nci sıradaki yer aldı. Toplam kredi kullanımının en yüksek olduğu ilk 30 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Muğla, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Afyon, Çorum, Malatya ve Ordu olarak bildirildi.

(Haber Merkezi)