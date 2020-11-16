Çorum, konut fiyatlarının en fazla arttığı iller arasında

Emlak sektörünün geçen bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 63,19 ile Gaziantep, yüzde 46,15 Antalya, yüzde 43,30 Eskişehir, yüzde 36,43 ile Çorum ve yüzde 36,07 ile Sakarya geldi.

Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 337 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 252 TL ile İstanbul, 4 bin 30 TL ile İzmir ve 3 bin 904 TL ile Antalya izledi.

5 BÜYÜK İLDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI

Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu.

5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 46,15 ile Antalya oldu. Antalya'yı, yüzde 36,05 ile Ankara, yüzde 28,44 ile İstanbul, yüzde 26,01 ile İzmir ve yüzde 12,31 ile Bursa izledi.

“BÜYÜK ŞEHİRLERDEN MARMARA'NIN GÜNEYİ VE EGE BÖLGESİ'NE YÖNELME VAR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Türkiye genelinde son bir yılda satılık konut fiyatlarındaki yükselişe ilişkin şunları kaydetti:

“Hürriyet Emlak Ekim 2020 Endeksi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum ve Sakarya illerinin yükseliş ivmesini koruduğunu gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 büyük ilimizdeki yükselişi de son bir yıllık değerlendirmeye baktığımızda görebiliyoruz. Türkiye genelinde ilçe bazına baktığımızda ise İstanbul'un yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul ilk 5 sıralamayı, Ankara ve Antalya ile paylaşıyor. Son birkaç ayın emlak endekslerine baktığımızda Türkiye genelinde büyük şehirlerden Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'ne doğru bir yönelmenin olduğunu görüyoruz. Önceki endeks verilerinde olduğu gibi Balıkesir, Aydın ve Muğla, Türkiye'de talebin en yoğun olduğu illerin başında geliyor.” (AA)