Çorum, kız çocuk evliliğinde 39. sırada

Çorum’un doğum istatistikleriyle ilgili bir bilgilendirme yapan TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Çorum’da canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 6 bin 345 iken, 2018 yılında 6 bin 124 olduğunu belirterek, Türkiye’de canlı doğan bebeklerin % 0,5'inin Çorum’da doğduğunu bildirdi.

Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı, 2017 yılında 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Bebeklerin %17,7'si İstanbul, %5,8'i Ankara, %5'i Şanlıurfa ve %4,1'i İzmir'de doğdu.

DOĞURGANLIK HIZINDA 49. SIRADAYIZ

Çorum’da 2018 yılında toplam doğurganlık hızı 1,73 olurken, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,99 oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Sımak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi. Çorum ise 1,73 çocuk ile Türkiye de 49'uncu sırada yer aldı.

DOĞUM YAPAN KADINLARIN ORTALAMA YAŞI 28,6

Çorum ilinde ise doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2017 yılında 28,3 iken 2018 yılında 28,6 oldu. Ülkemizde doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2017 yılında 28,7 iken 2018 yılında 28,9 oldu.

KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında %5,8 iken 2018 yılında bu oran %3,8'e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde, 2018 yılında Ağrı ilinin %14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %14,1 ile Muş ve %12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %0,7 ile Bolu, %0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu. Çorum ili ise %3,7 ile ülkemizde 39'uncu sırada yer aldı. (Haber Merkezi)