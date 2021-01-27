Çorum, kişi başı gelirde 56. sırada yeraldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, “İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019 istatistiklerinden yararlanarak “Çorum İl Bazında Gayri Safi Yurt içi Hasıla” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Bu basın bültenine göre; Çorum’un 2019 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 16 milyar 857 milyon TL oldu ve ülkede % 0.4 pay ile 42. sırada yer aldı.

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İşi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2019 yılında ülkemizde toplam GSYH 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL olarak gerçekleşti. Çorum 16 milyar 857 milyon TL ve %0,4 pay ile 42. sırada yer alırken, İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den % 30,7 pay aldı. İstanbul’u 395 milyar 731 milyon TL ve % 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 milyon TL ve % 6,1 pay ile İzmir izledi. İI düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 4 milyar 134 milyon TL ile Tunceli, 3 milyar 399 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 840 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Çorum kişi başına GSYH ile 2019 yılında 31 bin 586 TL ile 56. sırada yer aldı. Ayrıca 2018 yılında dolar bazında 5 bin 800 dolar olan kişi başı gelir 5 bin 562 dolara düştü.

Türkiye’de 2019 yılı kişi başına GSYH 52 bin 316 TL olarak gerçekleşti. Kişi başına GSYH'de 2019 yılında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbuI’u 81 bin 228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 27 TL ile Ankara izledi. İI düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 18 bin 708 TL ile Van, 17 bin 465 TL ile Şanlıurfa ve 16 bin 727 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Çorum ilinde ise kişi başı GSYH 31 bin 586 TL ile Türkiye genelinde 56. sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2019 yılında 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, Çorum ortalamanın yarısına bile zor yetişti. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi ise GSYH’den %2,1 pay ile İBBS 2. düzeyde (26 bölge arasında) 16. sırada yer aldı

İBBS 2. Düzeyde, TR10 (İstanbul) %30,7 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. TR10 (İstanbul)'u %9,2 pay ile TR51 (Ankara) ve %6,1 pay ile TR31 (İzmir) izledi. Son üç sırada ise %0,9 pay ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %0,7 pay ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve %0,6 pay ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yer aldı. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesinde ise %2,1 pay ile 16. sırada yer aldı.

Ayrıca 2019 yılında Amasya’da GSYH 12 milyar 69 milyon TL; Samsun’da 46 milyar 706 milyon TL ve Tokat’ta ise 16 milyar 483 milyon TL olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)