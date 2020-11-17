Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; “Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim KöyündenÇorum’a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.