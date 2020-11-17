Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorumile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.
Güncel 17.11.2020, 15:00
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Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; “Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim KöyündenÇorum’a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
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