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Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorumile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu. 

Güncel 17.11.2020, 15:00
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Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; “Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim KöyündenÇorum’a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 

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