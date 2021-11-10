Çorum Kına Ekibi Antalya’da ses getirdi
Reyhan Bolat’ın sahibi olduğu Çorum Kına Organizasyon Ekibi, dünyaca ünlü kozmetik firması Salkom Kozmetik tarafından Antalya Sueno Otel’de düzenlenen Uluslararası Salkom Fest 3 etkinliğinde sunduğu gösterilerle büyük beğeni topladı.
Güncel 10.11.2021, 22:30
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Firma yöneticileri Ekrem Genç, Bülent Yardım ve Dilek Özbay’ın organize ettiği etkinliğe 35 ülkeden katılım gerçekleşti.
Survivor yıldızlarından, ünlü atlet Nagihan Karadere de, Çorum Kına Ekibi’nin eşliğinde gösterilere katıldı.
Çorum Kına Organizasyon Sahibi ve Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği Başkanı Reyhan Bolat, gerek düzenlemeyi yapanlardan, gerekse katılımcılardan bolca tebrik aldı.
(Selda FINDIK)
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