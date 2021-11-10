Çorum Kına Ekibi Antalya’da ses getirdi

Firma yöneticileri Ekrem Genç, Bülent Yardım ve Dilek Özbay’ın organize ettiği etkinliğe 35 ülkeden katılım gerçekleşti.

Survivor yıldızlarından, ünlü atlet Nagihan Karadere de, Çorum Kına Ekibi’nin eşliğinde gösterilere katıldı.

Çorum Kına Organizasyon Sahibi ve Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği Başkanı Reyhan Bolat, gerek düzenlemeyi yapanlardan, gerekse katılımcılardan bolca tebrik aldı.

(Selda FINDIK)

