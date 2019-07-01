Çorum Kent Konseyi olağan kongresi bugün

Çorum Belediyesi bünyesinde kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılığın artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlenmesi saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim gibi ilkelerin daha işlevsel olması için çalışmalarını sürdüren Kent Konseyi bazı tavsiye niteliğinde kararlar alarak Belediye yönetimine de bildirebiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. maddesi uyarında Kent Konseyleri’nin mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarını izleyen 3 ay içinde 8. maddede belirtilen başkanının çağrısı ile toplanması öngörülüyor. Bu kapsamda Çorum Kent Konseyi de olağan genel kurulunu bugün yapacak. Kongrede Kent Konseyi’nin yeni yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi gerçekleştirilecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Aday adayıyken şehrimizi birlikte yönetelim diye billboardlara ilan vermiştik. Bu konuya çok önem veriyoruz. Bu nedenle de şehrimizi meslek kuruluşlarının, sendikaların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile şehrin diğer bütün katmanlarının katılımıyla birlikte yönetmek istiyoruz. Bu amaçla Kent Konseyimizi daha aktif hala getireceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarımıza kent konseyimizi açacağız. Şehrimizin temel sorunlarını kent konseyimizde konuşmadan tartışmadan çözüm noktasında harekete geçmeyeceğiz. Şehrimizle ilgili kararları ortak akılla alacağız”

(Volkan SINAYUÇ)