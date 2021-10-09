Çorum Kalesinde yeni katmanlara ulaşıldı

Çorum'da, 1571 yılında yapılan tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2010 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılarak, kale içindeki 41 yapı yıl yıkıldı. Kalede sürdürülen çalışmalarda daha önce orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacına ulaşılmıştı. Kalede bu kezde surların çok daha derinde olduğu ve zemininde farklı katmanlarının bulunduğunu tespit edildi.

'PROJE ÇALIŞMALARININ SONUNA GELİNDİ'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinden birisi olan Çorum Kalesi’nin restorasyonu ve turizme açılması ile ilgili proje çalışmalarında sona gelindi. Önceliğimiz kale duvarlarının sağlamlaştırılması ve restorasyonuna yönelik bir projenin hazırlanmasıydı. Bu projenin yürütülmesi sırasında projeyi hazırlayan, yürüten teknik ekiple yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında burada daha sonra yapılacak imalatlara engel olmaması için jeoradar uygulaması yapılmasının daha uygun olacağı bize ifade edildi. Konu belediye başkanımıza iletildi. Belediye başkanımızda tarihe ve kalenin turizme kazandırılmasına vermiş olduğu önemden dolayı jeoradar uygulaması yapılması için talimat verdi. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayıyla teknik ekiplerimizle beraber il dışından bir bilim heyeti çağırarak burada bir jeoradar çalışması yaptık" dedi.

'OBJE VE KATMANIN TARİHLENDİRİLME ÇALIŞMASINA BAŞLANDI'

Çalışmalardan sonra kale içerisinde bir takım duvar kalıntıları tespit edildiğini belirten Yağbat, "Müze Müdürlüğü ile irtibata geçerek Çorum Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzaladık. Çorum Kalesi içinde belirlenen bazı alanlarının kazılarak sondaj yapılması yönünde bir protokol yaptık. Bu çalışmalar da tamamlandı. Kalenin içerisinde yaşayan bir alan olduğu ve katmanların aşağıya doğru inildiğinde daha eski bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi. Yine çalışmalar sırasında gündelik yaşama ilişkin bir takım objeler bulundu. Bunlar Çorum Müzesi tarafından koruma altına alındı. Şu anda kazı heyeti tarafından bulunan objelerin ve sondaj çalışmalarının tarihlendirilmesi ve teknik incelemeleri yapılmakta. Rapor düzenlendikten sonra kamuoyuyla bulguları paylaşacağız" şeklinde konuştu.(Yusuf ÇINAR)