Çorum Kadın Meclisi'nden tepki

Çorum Kadın Meclisi adına açıklamalarda bulunan Eylem Aka Kaya, yaşanan olaylarla ilgili üzgün olduklarını belirterek, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın meclisleri olarak öldürülen kadınların aileleri, şiddet gören kadınlarla birlikte; “Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli kadın ölümlerini, kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulatacağız” sloganıyla, yarın saat 14.00’da, Saat Kulesi’nde buluşacağız. Bu zor pandemi koşullarında maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız ve asla yalnız yürümeyeceğiz. Bütün farklılıklarımızla bir aradayız. Örgütlü kadın mücadelemizle, hep birlikte; İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Bizler de Çorum Kadın Meclisi olarak, bütün kadınları eylemimize bekliyoruz" dedi.