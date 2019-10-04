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“Çorum ile her türlü işbirliğine hazırız”

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdi.

“Çorum ile her türlü işbirliğine hazırız”

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdi.

04 Ekim 2019 Cuma 22:40
“Çorum ile her türlü işbirliğine hazırız”

Müsteşar Askhat Dautov ve Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul’un da hazır bulunduğu gezide Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Kazakistan heyetine rafineri hakkında bilgi veridi. Ahlatcı, Kazakistan ve diğer Türk cumhuriyetleri ile ticareti geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, “İki halk ve hükümet arasındaki ilişkileri her alanda en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada Türkiye ile bir anlaşmalarımız var ve Çorum ve sanayisini önemsiyoruz. Altın ve diğer madenlerin işlenmesi konusunda işbirliğine hazırız” diyerek, gerekli mali destekleri vergi muafiyeti, yer desteği olmak üzere uzun vadeli düşük faizli kredi desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Altın Rafinerisi gezisinde Kazakistan heyetine Avrupa Ticaret İş Birliği Konseyi (ATİK) Bölge Başkanı ve Çorum Başkanı Fahri Karayan ve Yönetim kurulu üyeleri, Çorum Başkan Yardımcısı Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız, Enver Yılmaz, İnovasyon Çalıştay Başkanı Sezer Yalçınkaya, İnovasyon Çalıştayı Başkan Yardımcısı Zafer Akyol, İnovasyon Çalıştayı Başkan Yardımcısı Mustafa Delikaraoğlu, İstişare Konseyi Başkanı Mevlüt Delikaraoğlu, Başkan Yardımcısı Dursun Kirtil, Sekreter ve Ticaret Firmalar Konseyi Başkanı Seyfullah Cört, Genel Sekreter Furkan Boraz, Sekreter ve Ticaret Firmaları Komisyon Başkan Yardımcısı Yasin Kaplan, Basın ve Yayın Koordinasyon Başkanı Duran Atak ve Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Deveci eşlik etti. (Haber Merkezi)

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