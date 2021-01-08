Çorum ile Fuzuli kardeş şehir oldu

Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oldu. Söz konusu karar, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alındı.

Belediye Başkanı Aşgın, Fuzuli’nin uzun yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtularak bağımsız, özgür bir Türk yurdu haline geldiğini dile getirerek, “gönül bağımız zaten vardı. Kalbimizde, gönlümüzde olan sevgimizi, işbirliğimizi resmiyete dökmüş oluyoruz. Fuzuli’nin de, Çorum’un da plaka numarası 19. Bu da oldukça anlamlıdır. Fuzile, Çorum’un Türk Cumhuriyetleri arasında ilk kardeş şehridir” dedi. Kardeş şehir kararı, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alındı. (Haber Merkezi)