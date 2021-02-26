Çorum, ihracatta da ithalatta da bölge şampiyonu oldu

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Çorum’un da yer aldığı TR 83 bölgesindeki Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin 2021 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni yayınladı.

Buna göre Çorum geçen ay 344 milyon 546 bin dolarlık ihracat yaparken, 181 milyon dolarlık ise ithalat yaptı. Çorum’un Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 295.1 artarken, ithalatı da yüzde 18.9 oranında artmış oldu. Ayrıca Çorum Ocak ayı ihracatı ile Türkiye genelinde 8.’nci, ithalatı ile ise 12.’nci sıraya yükseldi.

Öte yandan 2021 yılı Ocak ayında bölgedeki iller arasında Samsun’da ihracat 69,8 milyon dolar, ithalat 50,2 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 2,9 milyon dolar, ithalat 1,4 milyon dolar ve Amasya’da ise Ocak ayı ihracatı 8,2 milyon dolar, ithalatı ise 3,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre ülke genelinde 2021 yılı Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın %2,3 arttığı, ithalatın ise %5,9 azaldığı açıklandı. TÜİK’in Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelinde ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında yüzde 1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 76,5 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 83,2'ye yükseldi.

(Haber Merkezi)