Çorum için uzun soluklu mücadele

Rahip krizinden bu yana, ülke ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve bütçe olanaklarının kısıtlı hale geldiği, yeni yatırımlardan kaçınıldığı da bir gerçek. Dolayısıyla, Çorum’un sorunlarına çözüm getirmek ve beklentilerine karşılık bulmak, her zamankinden daha zor. İşte bu koşullarda, Çorum’a sık sık bakan gelmesi, kendi bakanlığı ile ilgili konularda tespitler yapıp hemen mümkün olanları çözme yoluna gitmesi, diğer önemli konuları ise, hiç değilse bakanlığın gündemine alması dikkat çekici bir durum.

İktidar partisi üst yöneticilerinin de Çorum ziyaretleri eksik olmuyor. Bunlar, kendiliğinden yaşanan gelişmeler değil. Arkasında, samimiyet, özveri, ısrar ve hiç kuşkusuz büyük emek yatıyor. Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti üst yöneticileriyle ve bakanlarla kurdukları samimi dostluk ilişkileri sayesinde Çorum’u ziyaretlerini sağlıyorlar, Her ziyarette de elbette belirli kazanımlar elde ediliyor. Bu çabalarda, tabii ki Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın da katılımı ve payı var.

“Çorum sevdalısı” Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, Kurucumuz, Başyazarımız ve Şirket Genel Müdürümüz, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’la bu konular üzerine sohbet ettiler. Ziyarete, İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı da katıldı.

Hiç kuşku yok ki, Çorum için verilen mücadele “uzun soluklu” olmak zorunda. Samimiyetle, iyi niyetle, bıkmadan, usanmadan ve de Çorum’un toplumsal barışı, birlik-beraberliği, kardeşliği temelinde, kimseyi ötekileştirmeden verilmesi gereken bir mücadele bu. Çorum’un daha fazla kaybetmeye tahammülü yok. Hak edilen kazanımların birer birer sağlanması ve “Büyük Çorum” hedefine doğru yürüyüşün sürdürülmesi gerek. Ceylan, Ahlatcı ve Akar’ın ziyaretlerinde işte bunlar konuşuldu ve zor günlerde elde edilen başarılar memnuniyetle kayda geçirildi.

(Volkan SINAYUÇ)