Çorum için ciddi kuraklık tehdidi

Çorum’un “yüz yılın” en kurak sonbaharını geride bıraktığı, yine kışın da yağışsız geçtiği gözleniyor. Yurdun değişik bölgelerinde yağmur ve kar yağışları başladığı halde, Çorum’a son birkaç gündür kısa süreli ve çok az yağış düştü. Bugünden itibaren Çorum’un yağmur ve kar yağışı almaya başlaması tüm Çorumluların en büyük dileği ve beklentisi.

Mynet’in haberine göre, Meteoroloji’nin dönemlik yağış haritaları, Türkiye’nin büyük bölümünde olağanüstü ve şiddetli kuraklığın hüküm sürdüğünü gösteriyor. Küresel ısınmaya bağlı hem kar hem de yağmur yağışlarında yaşanan bu meteorolojik kuraklık, başta tarım sektörü olmak üzere büyük endişe oluşturdu. Küresel ısınma, tarımda % 75- 80'in üzerinde vahşi tarımsal sulama kullanımı, baraj- göletler, zirai ilaç kalıntıları, evsel ve sanayi atıklar nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle hızla yok olan tatlı su kaynakları ve göller, son yıllardaki yağışların giderek azalmasıyla da kuraklık tehdidi hızla büyüyor.

(Haber Merkezi)