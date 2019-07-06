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Çorum için birliktelik

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oguzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Çorum’un sorunları ve çözüm yolları ile ilgili olarak birlikte hareket ettikleri bildirildi. Basına iletilen fotoğrafla birlikte, ilin genel ve yerel sorunlarına ilişkin taleplerin birlik ve beraberlik içerisinde bakanlara, üst düzey bürokratlara ve ilgili kurum yetkililerine ziyaretler gerçekleştirilerek aktarıldığı ifade edildi. (Haber Merkezi)

Çorum için birliktelik

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oguzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Çorum’un sorunları ve çözüm yolları ile ilgili olarak birlikte hareket ettikleri bildirildi. Basına iletilen fotoğrafla birlikte, ilin genel ve yerel sorunlarına ilişkin taleplerin birlik ve beraberlik içerisinde bakanlara, üst düzey bürokratlara ve ilgili kurum yetkililerine ziyaretler gerçekleştirilerek aktarıldığı ifade edildi. (Haber Merkezi)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:15
Çorum için birliktelik
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