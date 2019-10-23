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“Çorum için bir ve beraber olalım”

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, son günlerde Çorum-Yozgat arasında oluşturulmaya çalışılan sunni ve yersiz tartışmaların sonlandırılmasını istedi.

“Çorum için bir ve beraber olalım”

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, son günlerde Çorum-Yozgat arasında oluşturulmaya çalışılan sunni ve yersiz tartışmaların sonlandırılmasını istedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:50
“Çorum için bir ve beraber olalım”

Çorum’un siyasi, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin belli olduğunu kaydeden Karapıçak, “Komşu illerinin hepsinden daha büyük bir sosyo-ekonomik potansiyele sahip olan ilimizin çözüm bekleyen sorunları olduğu bir gerçektir. Ancak, sorunların çözümü ve gerekli yatırımların yapılması Çorum’un kendi dinamikleri içinde değerlendirilmelidir. Devletimizin diğer illerimize yaptığı yatırımlar kıyaslama konusunu yapılarak siyasetin ve bürokrasinin enerjisi polemiklere kurban edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin her ili, ilçesi ve beldesinin en güzel yatırımlara layık olduğunu belirten Karapıçak, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Onda var bende de olsun, ya da ona var da bana niye yok, anlayışı ile devlet yatırımlarına talip olmak kısır siyasetin ucuz polemiğinden başka bir şey değildir. Devlet akılcı, veriye dayalı, fizibilitesi iyi yapılmış yatırımları gücü nispetinde yerine getirmek durumundadır.

Bizim kendimize sormamız gerek sorular vardır. Kendi teşebbüs gücüyle yüzlerce fabrika kuran, ihracat rakamlarında Karadeniz bölgesindeki illerin tamamını çok çok geride bırakan Çorum, kendisini devlete anlatmakta neden zorlanıyor? Neden hak ettiği yatırımlara kavuşamıyor? Bu soruların cevabını başka illerde aramak yerine, kendi içimizde bulduğumuzda sorunumuzu da büyük oranda çözeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kan kardeşi, can yoldaşı olduğumuz Yozgat’ımızla aramızda oluşturulmaya çalışılan çirkin çekişme ve polemiğin sonlandırılmasını arzu ediyoruz.

Çorum’un hak ettiği devlet yatırımlarına kavuşması için siyasi iktidarın yerel temsilcilerine her türlü desteği karşılıksız olarak vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Bu vesile ile kamuoyuna bir davette bulunuyoruz. Gelin ilimiz için aynı nefesi alıp verelim. Çorum için bir ve beraber olalım. Siyaset, bürokrasi, sivil toplum ve sanayi bir olup devletin kapısını birlikte aşındıralım. Çorum için seferberlik ilan edelim.

Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışı ile her daim hazırız.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 23.10.2019 23:56
Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak
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