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“Çorum için 1980’lerde öngördüklerimiz hayata geçiyor, savunma sanayi geliyor”

Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Arolat’ın bugün Dünya’daki köşesinde yer alacak yazısını, kendisinin onayıyla, eş zamanlı olarak ÇORUM HABER okurlarına da sunuyoruz. 

Güncel 29.06.2022, 00:36
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“Çorum için 1980’lerde öngördüklerimiz hayata geçiyor, savunma sanayi geliyor”

Ülkemizin en büyük ekonomi gazetesi Dünya’nın Başyazarı Arolat, bu yazısında, Çorum’un “Hitit Başkenti” olmanın hakkını vermek için kolları sıvadığını, “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” etkinliği ile ses getirdiğini anlatıyor. 
Osman Arolat, 1980’lerde “Çorum Modeli” adını verdikleri dinamik modelin dışa da yöneldiğini vurgulayarak, Ahlatcı’nın barut fabrikası projesine ve savunma sanayiine yönelişe dikkat çekiyor.

ÇORUM’DA OLUP BİTENLER…
Çorum yine heyecanlı, yine şevkli…
Geçen hafta Çorum’da ‘İsmail Alapala Buluşmaları’nda Kenan Mortan‘ın verdiği konferans bağlamında toplantı salonuna bağlandım. Çorum ile ilgili 50 yılı aşkın sosyo- ekonomik gözlemlerimi dinleyicilerle paylaştım.
Sonrasında, Çorum Haber’in kurucusu ve başyazarı Mehmet Yolyapar’ı aradım, Çorum’u sordum, bana yolladığı gazetelerden kentin yeni hamlelerini gözledim, mutlandım.
Çorum artık savunma sanayine adım atmış… Ahlatcı Holding barut üretimi gerçekleştirecek yatırıma başlamış bile. 
DÜNYA’nın “Başkanlar Konuşuyor” dizisinde Çorum TSO Başkanı Çorum‘un savunma sanayinde “pilot il” olduğunu açıklamış. Sungurlu ilçesinde fişek yatırımı başlıyor. Görüyorum ki, Çorum için 1980’lerde öngördüklerimiz yaşama geçiyor, Çorum, Kazan merkezli savunma sanayisini besleyen ardalanı haline geliyor. 
“Çorum Modeli” adını verdiğimiz dinamik model gördüğüm şimdi dışa da yönelmiş. Vakıf 19 önderliğiyle 35 kişilik iş adamı ve önder G. Kore’liler ili ziyaret edip Çorum ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme niyetini dile getirmişler. 
Çorum, 1980‘lerde şehir merkezinde 3-5 tesis içinde sıkışmış kalmıştı. Şehrin gündemi “bir şeker fabrikası yapılmalı” noktasında düğümlenmişti. Şimdi 3. OSB’ni kurdu, şirketleri ur-ge projesi yapıyor, Turquality kapsamına alınmış şirketleri var. “Sanayi Vahası” Çorum şimdi mal nakline ivme kazandırmak için haklı olarak Samsun-Ankara arasında hızlı tren istiyor.
Çorum “Hitit Başkenti” olmanın hakkını vermek için kolları sıvamış. Turkey One Derneği ile Çorum İş Kadınları Derneği işbirliğiyle “Hitit Ülkesinin Barış kraliçesi Puduhepa” kapsamında bir dizi tanıtım etkinliği yapıyorlar, Çorum‘a çekicilik yaratmak istiyorlar. Puduhepa, Kadeş Barış Anlaşması’nda mührü olan kraliçe.Kadın üretkenliğinin simgesi. 
“Kadın Cinayetleri Son Bulmalı” sloganıyla yollara dökülen Çorum Kadın Meclisi üyelerin yaşadığı bir ilde Puduhepa‘nın kadın-erkek eşitliğinin “model örneği” olması, bana şaşırtıcı gelmedi, bu etkinliklerin devamını diliyorum.  
Çorum bütün bu olumlu ivme içinde ekonominin iniş çıkışından etkilenmiyor mu? Cevabını Çorum Haber başyazarı Yolyapar Umut Radyo’da şöyle vermiş :
-Ülke ekonomisi, başta dış politikada yapılan hataların, sonra da ekonomi biliminin gerçekleri ile bağdaşmayan kararların ve gereksiz inatların faturasını ödüyor.
40 yıllık evriminde Çorum 2.6 milyar $’lık bir ihracat boyutuna geldi, bu da kentlerin gündemlerine odaklanmasının ne denli önemli olduğunu anlatıyor bizlere… Bu nedenle, Çorum TSO Başkanlarından Ümit Uzel’i bir daha saygıyla anıyorum.
Öğrendim ki, aslı Çorum’lu olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu hocanın parktaki adı kaldırılmış.Neden ?
Evet, “Çorumluyuz, Birbirimizden Sorumluyuz” diyen Çorum’un yaratıcı ve güzel insanlarını selamlıyorum.  
 

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