Çorum heyetinden Bakan Kurum’a ziyaret 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlknur Göktepe’nin de hazır bulunduğu ziyarette Çorum’da yaptıkları ve uygulamaya koydukları projelerle ilgili brifing verdi. Aşgın, Bakan Kurum’dan yapacakları projelere destek talebinde bulundu.

Çöplü Arastası Restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı, Kale restorasyonu ve etrafı kentsel dönüşüm projesi, tarihi kültür yolu cephe sağlıklaştırması, Gazi ve İnönü Caddeleri cephe sağlıklaştırması projesi, spor temalı millet bahçesi projesi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi gibi Çorum’u 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak önemli projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bilgiler veren Başkan Aşgın, Bakan Kurum’un taleplerine olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Tarihi dokunun ayağa kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaların şehre yeni bir yüz kazandırdığını ifade eden Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden beri Çoruminia, Dikiciler Arastası Restorasyonu, Saat Kulesine bakan dükkânların cephe sağlıklaştırması, Veli Paşa Hanı restorasyonu, Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültür Yolu Projesi ve daha birçok projeyi hayata geçirdik. Çok sayıda da üzerinde çalıştığımız projemiz var. Sayın Bakanımızın bu süreçlerin tamamında çok büyük desteklerini gördük. Sayın Bakanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Tüm hemşehrilerim adına kendisine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

BAKAN KURUM’DAN AŞGIN’IN TALEPLERİNE BÜYÜK DESTEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın video ve fotoğraf görselleriyle zenginleştirdiği sunum dosyasında anlatılanları büyük bir dikkatle not alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye’nin yapacağı çalışmalar için önemli destekler vereceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, “Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından 14 Bin m2’lik meydanın tahsisini Çorum Belediyesi’ne yapacağız. Tarihi Çorum Meydanı projesinde kamulaştırma çalışmaları için 10 Milyon TL destek vereceğiz. Tarihi Meydan Projesi için İlbank’tan 30 Milyon TL, arasta restorasyonu için de yine İlbank’tan 10 Milyon TL kredi sağlayacağız. Tarihi Çorum Kalesi’nin bedenlerinin güçlendirilmesi için hayata geçirilecek proje için 5 Milyon TL destek vereceğiz. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni IPA 3 kapsamına alacak, Gazi ve İnönü Caddelerinin cephe sağlıklaştırmaları için 3 Milyon TL, sıfır atık projeleri için 1 Milyon TL, yeraltı konteynır çöp alma aracı alımı için de 1,5 Milyon TL hibe vereceğiz. Çorum’umuza hayırlı olsun.” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HER ZAMAN BİZLERİN YANINDA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada Bakan Kurum’un taleplerini çevirmediğini, Çorum’a önemli müjdeler verdiğini ifade ederek “Bizleri, Çorum halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yaptığımız her işte bizlere en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti MKYK Üyesi – Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncuya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya, tüm teşkilatımıza, Belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.