“Çorum her geçen gün daha da güzelleşiyor”

Mehmet Akif Ersoy cadde ve sokaklarda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un 15 mahallesine de eşit hizmet götürmek için çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile birlikte asfalt çalışmalarını takip eden Aşgın, “Amacımız her mahalleye aynı hizmeti götürebilmek. Mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizlere destek veren mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz hafta Ulukavak Mahallesi’nde yaptığımız çalışmaların ardından bugün de Mehmet Akif Ersoy cadde ve sokaklarda asfalt serimine devam ediyoruz. Bütün mahallelerimizdeki asfalt, park ve alt yapı ile ilgili tüm eksikliklerimizi tamamlaya tamamlaya gidiyoruz. Bütün mahallelerimize aynı anda yetişme şansımız yok. Çalışmalarımızı plan ve program içerisine aldık bunları da muhtarlarımıza belirttik, onlar da sağ olsunlar bizleri anlayışla karşıladılar. Şu anda plan ve programlarımız aksamadan adım adım devam ediyor. Muhtarlarımıza da anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Yazıçarşı Kavşağımızda önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün ise Bahçelievler Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Buradaki çalışmalarımızı da belli bir noktaya getirdikten sonra Gülabibey Mahallesi’ne, Mimar Sinan Mahallesi’ne geçeceğiz. 15 mahallemizdeki eksikliklerimizi gidererek hummalı bir çalışma ile bu sezonu tamamlamak istiyoruz. Ekiplerimizle birlikte büyük bir aşkla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bütün birimlerimiz Çorum’a hizmet etme adına büyük bir özveri ile çalışıyor. Bütün ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Yollar güzelleştikçe, parklar güzelleştikçe Çorum güzelleşiyor. Çorum güzelleşince de bizim yüzümüz gülüyor. Yüzleri güldürmeye Çorum’u gülümseyen şehir yapmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

(Haber Merkezi)