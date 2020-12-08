“Çorum hayvancılığına büyük katkı sağlayacak”

Osmancık'ın Güvercinlik Köyü'nde mera ıslah projesinin açılışında çalışmalar hakkında bilgiler veren Orhan Sarı, “Buraya tekrar proje hazırlayacağız buranın etrafını tel ile çevirerek kapalı sistem sulama yapabilirsek meranın ot verimini 2 tona kadar çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu da bu bölgede hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Güvercinlik Köyü'nde mera ıslah projesinin 455 bin gibi bir paraya ihale edildiğini dile getiren Orhan Sarı, şunları söyledi:

“Bir buçuk yıl önce hazırlamış olduğumuz bir projeyi bakanlığa sunmuştuk. Burası 363 dekar bir alan fakat birinci sınıf bir tarım toprağı. Etrafında da görüldüğü gibi çeltik arazileri ile çevrili bir tarafında Kızılırmak var. Köyümüzün 460 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvanı mevcut. Burada 17-18 kilo ot verimi alırken ot verimi de alamıyorduk esasında her taraf çalılık domuzların gezdiği insanların hayvanlarını oraya bırakamadığı korktuğu bir alandı burası. Etrafı açık bir alan. Domuz belasından da kurtulmuş olacağız bu şekilde çeltik arazilerine de çok büyük zarar veriyordu. 363 alanı ihale ettik. 455 bin gibi bir paraya ihale ederek mevcut çalıların temizlenerek buranın toprak işlemesi yapılacak buraya macarfi ve arpa karışımı ekerek ilk sene ot biçerek hayvancılık yapanlara vereceğiz.” (Haber Merkezi)