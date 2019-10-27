“Çorum Havaalanı mutlaka bu dönemde gerçekleşmeli”

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, önceki gün Çorum basını ile bir restoranda biraraya geldi. Türkiye’nin ve Çorum’un gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kavuncu’nun toplantısına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile basın mensupları katıldı.

Havaalanından demiryoluna, üniversiteden hastaneye, tarımdan turizme kadar bir çok konuda açıklamalar yapan Milletvekili Kavuncu yaklaşık iki saat süren konuşmasında ilk olarak kendisini tanıttı.

Siyasi ikbal anlamında asla yarını düşünmediğini belirterek bugüne kadar yaklaşık 40 yıldır ailesi ile birlikte Çorum’da olduğunu, 2000 yılından sonra aktif olarak sivil toplum kuruluşları ve sendikalarda faal olarak Çorum’a hizmet ettiğini, milletvekili seçildikten sonra da tabiri caizse 7/24 sıkı bir çalışma içinde olduğunu anlatan Kavunçu ithal değil yerli milletvekili olduğunu, Çorumlu’nun içinden çıkan, milletin ta kendisi olan birisi olarak vekillik döneminde yaptıkları ve yapmadıkları ile Gazi Caddesi’nde alnı ak yürüme azmi taşıdığını ifade etti.

“7/24 ÇALIŞIYORUZ”

haftanın 4 günü Ankara’da, 2-3 günü ise seçim bölgesi olan Çorum’da bulunduğunu, Çorumlunun dertleri ile yıllardır dertlendiğini ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Ortak paydamız Türkiye ve Çorum. Ortak amaç Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durması, barış ve huzur içinde bir ülke olması” dedi.

Barış Pınarı Harekâtı’nın ideolojilerin bir kenara bırakılarak ortak payda Türkiye üzerinde birliktelik sağladığını vurgulayan Erol Kavuncu, “Barış Pınarı Harekâtı sağdan sola herkesi birleştirdi. İdeolojilerde anlaşamayabiliriz. Ancak ortak payda Türkiye olunca birlik yaşandı. Kıbrıs Harekâtı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Barış Pınarı’nda birliktelik sağlandı. Ankara’da sadece HDP Meclis’i terk etti. Muhalefet anlamında İyi Parti, CHP ve AK Parti bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye aleyhine aldığı karar hep birlikte kınandı. Zor ve dar günlerde milli ve yerli olanda birleşiyoruz. Ortak paydamız Türkiye ve Çorum. Ortak amaç Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durması, barış ve huzur içinde bir ülke olması” diye konuştu.

“TALEPLER EKONOMİK”

Çorum’un taleplerini ekonomi, tarım ve turizm başlıklarında toplayan Erol Kavuncu, “Çorum’un talebi ekonomik. Milli gelir, devlet imkânlarından ortak ve adil yararlanmayı istiyoruz. Çorum hak ettiği yatırım ve hizmetleri alırsa bölgesinin yıldızı olur. Çorum sanayide rüştünü ispat etti. Sanayiye destek verilmesi gerekiyor. Sulu tarıma destek verilerek nitelikli tarımın yaygınlaştırılması lazım. Turizm potansiyeli açısından Türkiye genelinde Çorum ilk 10’a girer. Rakibimiz Kayseri, Denizli, Bursa, Kocaeli olmalıdır. Çevre illerde Samsun dahil kendi ölçeğimizde daha iyiyiz. Sanayiye teşvikler verilmeli. Mesela Karadeniz Bölgesi illerine yatırım desteği sağlayan DOKAP var. Bölgeyi ihya etmiş. Buna benzer projeler üreteceğiz. Çorum’da 230 bin dönüm sulanabilir tarım arazisi var. 120 bin dönümü sulanabiliyor. Yeni baraj yatırımları ile 40 bin dönüm daha devreye alınacak. 80 bin dönem arazi susuz. Turizm konusunda 8 bin yıllık tarihe sahibiz. Hitit medeniyetinden yayla turizmine kadar alt yapının bitirilmesi gerekiyor. Çorum’u destinasyon ve tur ağına dahil etmeliyiz. Kentin reklamını çok iyi yapmalıyız. Dün şehir için ihtiyaç olmayan şey bugün hayatımızın vazgeçilmezi oluyor. Havaalanı da böyle. 15-20 yıl içinde Türkiye’de havaalanı olmayan il kalmayacak. Ama üniversitede olduğu gibi havaalanı kurulmasında geç kalmamalıyız” şeklinde konuştu.

“HİTÜ’DE GEÇ KALINDI”

Geçmişte kente üniversite kurulmasında geç kalındığını anlatan Milletvekili Erol Kavuncu, “Hitit Üniversitesi niteliksel eğitimde başarılı ama bugün 50-100 bin öğrencisi olan üniversite olmak isterdik. Her ile üniversite kurulurken biz üniversiteyi aldık ve geç kaldık. Bir üniversitenin nitelikli üniversite olması yılları alıyor. Hiçbir zaman 100 bin olamayız. Isparta’nın nüfusu 100 bin. Ama üniversitesi yıllar önce kurulduğu için öğrenci sayısı yüksek. Şurada var, burada yok demek yerine bizim Çorum olarak hak ettiğimizi ifade etmeliyiz” dedi.

“HAVAALANI ÖNCELİK”

Çorum’a havaalanı yapılmasının birinci öncelikleri olduğunu açıklayan Kavuncu, “Hızlı trende de geç kaldık. Devlet politikası olarak Ankara’dan kalkan tren Çorum’dan geçip Samsun’a ulaşmalıydı. Biz konforumuz için değil, ekonomik anlamda tren ve havaalanı istedik. 20-30 yıl öncesine kadar Çorum’da işsizlik sorun değildi. Alt yapı ihtiyaçlarımız karşılanmadığı için ürettiğimiz ürünü pazarlayamıyoruz. Haksız rekabete uğruyoruz. Hızlı tren yatırım programına alınarak proje ihalesi gerçekleştirildi. Ancak ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yavaşladı. Çin ile ortak yapım konusunda görüşmeler olduğu söyleniyor. Hızlı trenin takipçisiyiz” diye konuştu.

“ACEMİ BİRLİĞİMİZ GÜNDEME TAKILDI”

Çorum’a acemi birliği kurulması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz verdiğini hatırlatan Kavuncu, ancak yaşanan gelişmeler ve ülke gündeminin yoğunluğundan dolayı bu konuda şu ana kadar somut bir adım atılmadığını kaydetti. Çorum’un savunma sanayisine tedarikçi olması için teşvik sağlanması gerektiğini dile getiren Kavuncu, Çorum’un DOKAP benzeri projelere dahil edilmesi için çalışma yaptıklarının altını çizdi.

KÜLTÜR MERKEZİ VE STAD MÜJDESİ

HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1 milyar lira yatırımla Cumhuriyet tarihinde kente tek kalemde yapılan hizmeti olduğunu, Kırkdilim tünelinin de ikinci büyük yatırım arasında yer aldığını belirten Erol Kavuncu; “Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. Çok ciddi kazanımlarımız oldu. Yeni şehir stadımız yapıldı. Buraya yapılan harcama için kaynak sağlanıyor. Eski stada kongre ve kültür merkezi dahil devlet gereken şeyi yapacak. Belediye başkanımızın projelerine destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ilimize davet ettik. Üst düzey bürokratlarla gelecek. Önümüzdeki süreci en iyi ve en verimli şekilde geçirmeyi umut ediyoruz. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakmaktır. Beyin ağızdan emir alır. Gazi Caddesi’ne çıktığımda alnım açık ve dik yürüyecek şekilde ilkesel çalışıyoruz. Allah beden ve ruh sağlığı versin, hep birlikte çalışalım. Çorum’da valisinden rektörüne, belediye başkanından milletvekiline ve teşkilatlara kadar herkes dersine iyi çalışacak. Çorum’un hak ettiklerini alacağız” dedi.

“GÜNEY KAMPÜSTEKİ ÇALIŞMA BAŞLAYACAK”

Milletvekilliği döneminde Çorum’a neler yapılabileceğinin planlarını yaptığını ifade ederek önümüzdeki dönemde Çorum olarak HİTÜ’nün Güney Kampüsü konusunda da çalışmalar yapacaklarını belirten Kavuncu, “Kuzey Kampüsü’nü tamamlayıp Güney Kampüs’te sağlık üniversitesinin ihtiyacı olan Tıp Fakültesi Morfoloji binası, Diş Hekimliği Fakültesi binası, sağlık bilimleri fakültesi binası, Ortodenti Diş Hastanesi binalarının başlanması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Bu dönemde bakanları ilimize çağırarak daha fazla yatırım almaya çalışacaklarını söyleyen Kavuncu, ilimizin ilçe karayolu ağı ile ilgili de çalışmalarını hızlandırarak süreceğini, yatırım ve hizmet çekilmesinin püf noktasını da, “Ya bakanınız olacak, ya da kapıdan kovulsanız bacadan gireceksiniz. Usul vusul için gereklidir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Kızılcahamam’da yapılan toplantıya katılarak bir çok girişimde bulunmasından dolayı kutlayan Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayında ilimize yapacağı ziyaretin yoğun gündem nedeniyle ertelendiğini, bu ziyaretin Kasım ayında olmasını beklediklerini ve buraya geldiğinde öncelikleri belirleyerek neler yapılabileceğini ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)