“Çorum hak ettiğini alamıyor”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayan DEVA İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, şunları söyledi:

“Çorum ili için TKDK proje hibe miktarları açıklanmıştı. Çorum ilinde yapılan 295 proje başvurusunun sadece 78 adeti kabul edilmiştir. Yani başvuruların sadece yüzde 26’sı kabul edilmiştir ve bu projelerin yüzde 55’i oranında hibe desteği yapılmıştır. Proje başvurularına yapılan destek miktarı ortalama 230 bin TL ile sınırlı kalmıştır.

Yine Çorum ili Özel idaresinin 2021 yılı bütçesinin 100 milyon TL olacağını basından öğrenmiş bulunmaktayız. Deva Partisi olarak defalarca dile getirdiğimiz gibi Çorum ili yine üvey evlat muamelesi görmeye maalesef devam etmektedir. Nasıl mı? 759 köyü olan Çorum İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 130 milyon TL idi. Çorum İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı bütçesi 114 milyon TL idi. Çorum İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi 100 milyon TL idi. Şimdi de 2021 yılı için 100 milyon TL bütçe açıklanmıştır. Görülüyor ki 2018’den bugüne bütçe yönünde bir ilerleme kaydedemediğimiz gibi yüzde 25 civarında bir oranda da Çorum il özel idare bütçesi azaltılmıştır.

Aynı dönemlerde yine ve maalesef komşu illerimizde ise özel idare bütçeleri ise artmıştır.

371 köyü olan Çankırı İl Özel İdaresinin 2018 yılı bütçesi 48 milyon TL idi. 2019 yılında ise 53 milyon TL’ye yükselmiştir. 372 köyü olan Amasya İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi 88 milyon TL idi. 2020 yılında ise 109 milyon TL’ye yükselmiştir. 560 köyü olan Yozgat İl Özel İdaresinin 2018 yılı bütçesi 113 milyon TL idi. 2019 yılında ise 125 milyon TL’ye yükselmiştir.

İktidar partisi vekilleri Çorum’umuz için Ak Parti hükümetinin gözdesi olduğunu dile getirmektedirler. Komşu illerde özel idare bütçeleri artar iken, ilimizin il özel idare bütçesi her yıl milyonlarca TL azaltılmaktadır. Bu şekilde devam edilirse 6-7 yıl sonra özel idareye ihtiyaç kalmayacak çünkü özel idarenin bütçesi kalmayacaktır. Eğer Çorum’a bu yapılanlar hükümetin gözdesi olmamız sebebi ile yapılıyor ise bizler Çorumlu vatandaşlar olarak hükümetin gözdesi olmak istemiyoruz. Bizler ihtiyaçlar artar iken giderler artan iken bütçesi azalan değil, çözüm üreten, imkânları bollaşan bir özel idareye sahip olmak istiyoruz. Deva Partisi olarak üretimi, istihdamı, çiftçiyi, girişimciyi hemen derhal destekleyeceğimizi bildiriyoruz. Dert var ise Deva’sı hazır.” (Haber Merkezi)