Çorum, “güzellik” adına bölgenin ilgi odağı oluyor

Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörünün bölgedeki en etkin organizasyonu Çorum'da gerçekleştirilecek. 100'e yakın markanın ürünlerinin sergileneceği fuar, eğitimden showlara birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İç Anadolu ile Karadeniz'in buluşmasına köprü olan Çorum, güzellik ve kozmetik sektörünün en etkin organizasyonuna hazırlanıyor. Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı, 6-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştiriliyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ve SHOWLAR

Us Fuarcılık ve Gold Fuarcılık'ın birlikte gerçekleştirdiği bölgede ilk kez yapılacak Güzellik ve Kozmetik Fuarı'nda 100'e yakın markanın ürünleri sergilenecek. Sektörde en son yeniliklerin sergileneceği fuarda katılımcı ve ziyaretçiler, alanında uzman isimlerin vereceği eğitim ve konferanslardan ücretsiz yararlanabilecek. Cilt bakım, saç kesim, renklendirme, topuz gibi alanlarda showların sergileneceği fuara saç topuz yapma alanında dünya birincilikleri bulunan Muhittin Yuşan, erkek saç kesiminde Türkiye derecelerine sahip eğitmen Menderes Bayır, makyaj eğitmeni Azeri Murad Baradzade gibi isimler katılacak.

ÜÇ GÜN AÇIK KALACAK

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası'nın iş birliğinde gerçekleştirilen Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı, üç gün açık kalacak. Çorum Berberler ve Kuaförler Odası ekibinin Showlarına da sahne olacak fuarda pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, fuarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ankara'dan Rize’ye Konya'dan Samsun'a 15 ilin meslek odaları iş birliğiyle sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlayacağız. Pandemi sürecine rağmen yaklaşık bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız organizasyonun ilgili tüm sektörler için bir açılıp olacağını düşünüyorum. Fuar katılımcı şirketlerine, ziyaretçilerimize ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

BÖLGEDE İLK OLACAK

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse de bölgede ilk kez gerçekleştirilecek böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Tüm üyelerimizin yanı sıra bölgedeki tüm sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Fuarın Çorum'un tanıtımına ve ekonomisine önemli değer katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

