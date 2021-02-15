Çorum giderlerinin % 61’ini karşılıyor

Çorum Defterdarlığı tarafından 2020 yılına ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, 2020 yılında Çorum’un kamu giderleri 2 milyar 308 milyon 744 bin 539 TL olurken, Çorum’dan 1 milyar 415 milyon 978 bin 12,76 TL toplanan vergi geliri elde edildi.

Açıklamada İl Defterdarlığında 1 Defterdar, 1 Personel Müdürü (Vekil), 1 Muhasebe Müdürü, 1 Vergi Dairesi Müdürü, 1 Muhakemat Müdürü, 6 Malmüdürü, 5 Saymanlık Müdür Yardımcısı, 1 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, 4 Hazine Avukatı, 10 Defterdarlık Uzmanı ve 258 Valilik atamalı personel olmak üzere toplam 288 personel ile görev yaptığı belirtildi. 2020 yılında 28 personel naklen atama, ölüm vs. sebeplerle Defterdarlıktaki görevinden ayrılırken,15 personel Defterdarlıkta göreve başladı.

KAMU GİDERLERİ 2.3 MİLYAR

2020 yılında il genelinde, 1.567.635.418,64 TL Personel Giderleri ( %67,89), 277.244.484,12 TL Sosyal Güvenlik Kanununa Tabi Devlet Prim Giderleri (%12), 295.148.140,82 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (%12,78), 117.894.445,88 TL Cari Transferler (%5,10), 47.471.300,05 TL Sermaye Giderleri (%2,06), 47.471.300,05 TL Borç Verme (%0,17), olmak üzere toplam 2 milyar 308 milyon 744 bin 539,51 TL Kamu Gideri ödemesi yapıldı.

227.114 MÜKELLEF VAR

2020 yılı sonundaki verilere göre Çorum’da 29.187 gelir vergisi mükellefi, 3.596 kurumlar vergisi mükellefi, 14.555 KDV mükellefi, 163.826 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi, 15.950 diğer vergi gelirleri mükellefi olmak üzere toplam 227 bin 114 mükellef bulunuyor.

VERGİ TAHSİLATI YÜZDE 61

Verilere göre, Çorum’da mükelleflere kalem kalem tahakkuk ettirilen vergiler ve tahsilat oranları ise şöyle:

“Gelir Vergisinde 632.053.629,54 TL tahakkuk ettirilmiş ve 505.106.336,81 TL tahsilat yapılmıştır. (%79,9)

Kurumlar Vergisinde 146.436.550,31 TL tahakkuk ettirilmiş ve 91.112.551,53 TL tahsilat yapılmıştır. (%62,21)

KDV 366.429.378,94 TL tahakkuk ettirilmiş ve 171.552.694,64 TL tahsilat yapılmıştır. (%46,81)

Motorlu Taşıtlar Vergisinde 108.259.256,09 TL tahakkuk ettirilmiş ve 72.955.069,69 TL tahsilat yapılmıştır. ( %67,38)

Diğer Vergi Gelir Gelirlerinde 472.114.662,50 TL tahakkuk ettirilmiş ve 395.454.914,22 TL tahsilat yapılmıştır. ( %83,76)

Vergi Dışı Gelirler Toplamında ise 582.453.100,89 TL tahakkuk ettirilmiş ve 179.796.445,87 TL tahsilat yapılmıştır. ( %30,86)”

2020 yılında tahakkuk ettirilen Vergi Gelirlerinin 2 milyar 307 milyon 746 bin 578,27 TL olurken, bu rakamın yüzde 61.35’i ancak tahsil edildi. Tahsil edilen vergi miktarının da 1 milyar 415 milyon 978 bin 12,76 TL olduğu kaydedildi.

7256 sayılı yapılandırma kapsamında 38 bin 509 başvuru yapıldığı, bu başvurulardan 17 milyon 404 bin 240,19 TL tahsilat yapıldığı açıklandı.

Aralık 2020 yılsonu itibariyle Çorum’da gelirlerin giderleri karşılama oranının ise % 61,33 olarak gerçekleştiği ifade edildi. (Haber Merkezi)

