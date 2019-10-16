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“Çorum, geri kalmışlık kompleksine kapılmasın”

Ekonomist-yazar Prof.Dr. Kenan Mortan, Çorum halkının sanayileşme konusunda arzulanan noktaya gelinememiş olmasından yakındığına tanık olduğunu belirterek, “Sanayileşme adına ilk önemli adımların atıldığı, bizim ‘kalkınmada Çorum modeli’ ifadesini kullandığımız dönemde, Organize Sanayi Bölgesi yeni kuruluyordu. Bugün ise 110 fabrika var. Çorum, Türkiye ortalamasının üstünde bir gelişme gösterdi. Dolayısıyla, Çorum’un geri kalmışlık kompleksine kapılmaması gerekir. Tersine, hayal kurmaya ve umudu canlı tutmaya devam etmelisiniz” dedi.

“Çorum, geri kalmışlık kompleksine kapılmasın”

Ekonomist-yazar Prof.Dr. Kenan Mortan, Çorum halkının sanayileşme konusunda arzulanan noktaya gelinememiş olmasından yakındığına tanık olduğunu belirterek, “Sanayileşme adına ilk önemli adımların atıldığı, bizim ‘kalkınmada Çorum modeli’ ifadesini kullandığımız dönemde, Organize Sanayi Bölgesi yeni kuruluyordu. Bugün ise 110 fabrika var. Çorum, Türkiye ortalamasının üstünde bir gelişme gösterdi. Dolayısıyla, Çorum’un geri kalmışlık kompleksine kapılmaması gerekir. Tersine, hayal kurmaya ve umudu canlı tutmaya devam etmelisiniz” dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:00
“Çorum, geri kalmışlık kompleksine kapılmasın”

Önceki gün OSB’deki Teknokent’te düzenlenen söyleşi niteliğinde bir toplantıda sanayici ve iş insanlarına hitap eden Prof. Mortan, “Çorum, hammaddeye uzak ve devlet desteğinden yoksun olmasına rağmen insanının girişimciliği sayesinde çok önemli değerler yarattı. Bu topraklar, büyük bir uygarlığın yeşerdiği topraklar. Hititler dünya çapında o kadar çok ‘ilk’i başarmışlar ki, sırf bu nedenle bile Çorum büyük yabancı yatırımlar için cazibe merkezi olabilir. Hitit uygarlığının değeri gereği gibi anlatılabilmiş olsa, Volkswagen yatırımı için rahatlıkla Çorum seçilebilirdi” ifadesini kullandı.

Prof.Dr. Kenan Mortan, dijital ekonominin hızlı büyümesine de dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Dijital şirketler, demokrasinin kurallarına ve sistemlerine güven aşındığı için, katma değer yaratmadan büyüyor. Elbette pahalı yöntemlerle çalışan, eğilimleri göremeyen şirketlerin şansı yoktur. Dijital ekonomi şimdi, imalatın önüne perde oluşturuyor. Ama, 4. Sanayi Devrimi’ni dijital ekonomi devri olacak sanmayın, imalat mutlaka ön plana çıkacaktır.”

ÇORUM HABER’in 15 Ekim 2019 günlü sayısındaki “Meslek liselerine ilgi zayıf” manşetini değerlendirerek, eğitimin içinin boşaldığını dile getiren Prof. Mortan, “Mesleki eğitim vermesini beklediğimiz okullarımız, ne yazık ki işsiz adayları yetiştiriyor. Popülizm yükseliyor, sessizlik kültürü hakim oluyor. Olumsuz insan tipi yaygınlaşıyor. Öngörülemeyenler çoğalıyor. Buna fırsat vermemeliyiz. Bakın makine imalat sektörü 20 milyar dolar ihracatı yakalayacak.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.10.2019 19:51
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