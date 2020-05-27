Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
104954
ALTIN
371.944
DOLAR
6.7700
STERLİN
8.2965
EURO
7.4324
Patlayan trafo alev alev yandı
Patlayan trafo alev alev yandı
Zabıta ile tartışan pazarcı Belediye’de gözaltına alındı
Zabıta ile tartışan pazarcı Belediye’de...
Yasak bitti çarşı dolup taştı
Yasak bitti çarşı dolup taştı
“Sağlığı yerinde olan herkes kan versin”
“Sağlığı yerinde olan herkes kan...

Çorum, genç nüfus oranı en düşük iller arasında

TÜİK 2019 verilerine göre Çorum, Türkiye’de genç nüfus oranının en düşük olduğu ilk 10 il arasında yer alıyor.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:35
Çorum, genç nüfus oranı en düşük iller arasında

Genç nüfus; Birleşmiş Milletler tanımına göre15-24 yaş grubunu içeriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin genç nüfusu iller bazında 23, 9 oranla birinci sırada Hakkari, 22,7 oranla ikinci Şırnak, 22,6 oranla üçüncü Bayburt, 22,2 oranla dördüncü Siirt, 21,2 oranla beşinci Ağrı, 20,6 oranla altıncı Muş, 20,5 oranla yedinci Van, 20,4 oranla sekizinci Bitlis, 20,2 oranla dokuzuncu Batman ve 19,7 oranla Erzurum onuncu sırada yer aldı.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ilk 10 il ise; 12,57 oranla Muğla, 12,87 oranla Balıkesir, 13,17 oranla İzmir, 13,46 oranla Sinop, 13,67 oranla Aydın, 13, 72 oranla Bursa, 13,77 oranla Ordu, 13,85 oranla Antalya, 13,90 oranla Manisa ve 13,93 oranla Çorum oldu. (İHA)

İlgili Haberler
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -16-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -16-
CHP Meclis Üyesi Ergül’ün “aracı kurşunlandı” iddiası…
CHP Meclis Üyesi Ergül’ün “aracı kurşunlandı” iddiası…
“27 Mayıs milletin vicdanında derin yaralar bıraktı”
“27 Mayıs milletin vicdanında derin yaralar bıraktı”
AK Parti, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı
AK Parti, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı
Erkan Bayatlı, 31. kez kan verdi
Erkan Bayatlı, 31. kez kan verdi
“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”
“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim