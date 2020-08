“Çorum, geçen 20 yılda ne elde etmiş? Tüm illere açılan üniversite dışında hiç!”

Eylül 1996. ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından il dışındaki Çorumlulara hitap eden ÇORUMEVİ Dergisi yayın hayatın girmiş. Altı ayda bir Çorum’dan ağırlıklı olarak kültür, sanat, eğitim gibi konuları ele alıyor ve oldukça ilgi görüyor.

En son 15-16 . sayılarla Haziran 2004’de yayın hayatına son veriyor.

Bu kültür dergisinin Mayıs-Ağustos 2000 tarihinde yayımlanan sayısında, Çorum Atatürk Lisesi Müdürü olarak “Çorum’un Maratonu” ve yine Nisan 2002’de yayımlanan sayısında “Çorum’un Maratonu 2” başlıklı yazılarım çıkmıştı.

1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılında Çorum, ÖSS’de Türkiye 9’uncusu (dokuzuncusu) olmuş ve bir sonraki yılın hedefini beşinciliğe oturtmuşuz.

Ve bir yıl sonra Çorum, iller düzeyinde üniversite sınavlarında Türkiye 6’ncısı (altıncısı) olmuş.

Bu ivme, beş-altı yıl altıncılık ile onbirincilik arasında gitti gelmişti.

Sonra malumlarınız, 20’ncilik, 30’unculuk ve 40’ıncılıklarda, hatta 50’nciliklerde gezdik durduk. Bir ara Bakanlık, sıralama açıklamasını yasakladı. Şimdi nerelerdeyiz kamuoyunun pek bilgisi yok.

Burada asıl anlatmak istediğim, ÖSS’nin yanısıra, yıllardır basında Çorum’un Lokomotifi ÇORUM HABER Gazetesi ve onun Başyazarı Sayın Mehmet YOLYAPAR’ın Çorum’un hakettikleri konusundaki uyarıları.

Yılllar öncesine dönüp “Çorum’un Maratonu” yazılarım okunduğunda görülecek ki, 20 yıl önce üniversite sınavlarında ilk 10’lara girerek kanıtladığımız gelişmişlik düzeyimize katkı sağlayacak, devlet desteği ve havaalanı, demiryolu gibi temel altyapı yatırımlarından neleri elde etmişiz?

Tüm illere açılan üniversite dışında hiç!

Çorum sevdalısı birisi olarak yıllardır hakkımız olan konuları sık sık gündeme taşıyan Çorum Haber Gazetesi ve Başyazarı Sayın Mehmet YOLYAPAR’a ne kadar teşekkür etsek azdır.

*

ÇORUM'UN MARATONU

Ahmet GÜNGÖR

(Atatürk Lisesi Müdürü)

Sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekliyoruz. ÖSS sonuçlan açıklanıyor ve iller düzeyinde Çorum'un 9. olduğunu öğreniyoruz.

Çorum ÖSS'de Türkiye dokuzuncusu... Ne kadar güzel!. Sonra düşünüyorum: Çorum diğer konularda nerelerde diye. İster istemez, gelişmişlik geliyor aklıma. Yollar, havaalanı, demiryolu geliyor, Devlet desteği geliyor aklıma. Çorum'un ÖSS'deki başarısı ile aynı derecelerde mi? Hayır! Türkiye'de hangi konularda ilk on içindeyiz? diye düşünüyorum. Olumlu yanıt yok.

Peki başarının kaynağı ne idi? Başarı nedenleri çok ve karmaşık. Her şeyden önce öğrencinin motivasyonunda aile ile okul rehberlik servisleri bir neden olarak görülmeli. Bunu da yapan elbette eğitim kadrosudur. Okulun müdüründen hizmetlisine kadar her aşamadaki insan kaynağının yanında okullaşmaya hız verilerek sınıf mevcutlarının azaltılmasının da payı küçümsenmemeli. Ama eğer aynı hızla okullaşmaya devam etmez isek, yukarıya doğru çıkan ivme tersine dönecektir.

Bu arada şu soru da aklımdan hiç çıkmıyor: Bu kadar başarılı olmuş Çorum ilinde ÜNİVERSİTE'm nerede? Sivil toplum örgütlerine geç kalmış çok büyük bir görev düşüyor. Arasıra yerel basının da desteği ile cılız bir şekilde üniversite için yapılan çağrılar yetersiz kalıyor. ÇEKVA'nın iki yıl önce büyük ve başarılı bir örgütlenme ile 400'e yakın Çorumlu öğretim üyesini Çorum'a yollayarak üniversite için kamuoyu oluşturduğu gibi BÜYÜK ÖRGÜTLENMELER gerçekleştirmek... Fakat maddi destek sağlayacak türde olmasına (sanatçı getirmek, eğlenceler, yemekler düzenlemek gibi) özen göstermek gerektiğine inanıyorum.

Çorum'un başarısından söz edip durduk. Dokuzunculuğun Çorum'a, Çorumlu'ya yetmemesini diliyoruz. Daha ileride birinciliklerle Çorum'un adının anılmasını istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün açıklamasına göre, gelecek yıl hedef ilk beş...

Neden Çorum birinci olmasın? diyorum ve bu çorbada emeği geçen öğretmen, öğrenci, veli. dershane ve bizlere sıcak bakan, yardım eden tüm bürokratlara teşekkür ediyorum.

(ÇORUMEVİ, Mayıs-Ağustos 2000)

*

ÇORUM'UN MARATONU II

Ahmet GÜNGÖR

Çorum Lisesi Müdürü

Bir eğitimci için belki de en büyük mutluluk; günler, haftalar, aylar boyu emek verdiği öğrencilerin başarılı olmasıdır. 2000-2001 Eğitim ve öğretim yılı sonunda gördük ki bu mutluluğu Çorum'lu pek çok meslektaşımla paylaşmışız. ÖSS sonuçlan açıklanıyor ve Çorum iller düzeyinde Türkiye altıncısı.

Dergimizi dikkatle takip eden okurlarımız hatırlayacaktır, geçen eğitim sezonunda ilimiz ÖSS'de ülke sıralamasında 9’uncu olmuş ve o sonuçtan aldığımız hazzı okurlarımızla "Çorum'un Maratonu" adlı yazımızla paylaşmıştık. Bu yılki sınavda üç sıra daha ilerledik.

Bu başarının verdiği kıvancı siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

İlimizin sanayileşme ve şehirleşme alanındaki başarıları özellikle son yıllarda ulusal televizyon kanallarında gündeme getirilmiş, ancak eğitim ve öğretimdeki bu başarısına ise hiç değinilmemişti. ÖSS'de alınan bu başarılı sonuç sadece hemşehrilerimiz ve yerel basın arasında yankı bulabilmişti. Umarım ÖSS'deki ilimizin bu atılımı ulusal medyada da hak ettiği ilgiyi bulur. Belki bazı okurlarımız bizim bu tutumumuzu "Hemşehricilik" ya da "Bölgecilik" yapılıyor kanısıyla eleştirebilirler, ancak şehrimizin aldığı devlet desteğinin ne kadar sınırlı olduğunu bilen okurlarımızın bizim bu tutumumuza hak vereceklerinden eminiz. Doksanlı yıllar başında güzel Çorum'umuza bir üniversiteyi, bir havaalanını çok görenlere bizler yetiştirdiğimiz öğrenciler ve ürettiğimiz ürünlerle cevap vermeye devam edeceğiz.

Gelecek yıllarda ÖSS'de hedefimiz ilk üç. Belki bu sonucu elde edersek, hatır, gönül ilişkileriyle ya da karar mekanizmalarının başındaki yöneticilerin yerel sebeplerle yaptıkları tercihlerle, birer ölü yatırım haline dönüşen havaalanlarından biri Çorum'umuza yapılır. Burnunun dibinde bir çok üniversite bulunan illere üniversite açmak yerine, başarısını pek çok konuda defalarca kanıtlamış ilimize bir üniversite açılır.

"Senin yaptığını Çorum'lu bile yapmaz" sözüyle istihza ile anılan bir Çorum'dan ÖSS'de ilk altıya giren; yüzlerce fabrikasıyla Türkiye sanayisinde etkili bir şehir haline gelen bir Çorum'a geçiş... Bu ilin kendi makûs talihini, yine kendi gayretiyle yenme mücadelesidir.

Kent olarak beklediğimiz bu soylu çabaya saygı ve DEMİRYOLU, HAVALANI, ÜNİVERSİTE...

(Çorumevi, Nisan 2002)