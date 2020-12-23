Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor
Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oluyor.
Güncel 23.12.2020, 16:02
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Fuzuli ile kardeş şehir olma talebimizi Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. 19 plakalı iki kadim Türk şehrinin kardeş şehir olması için ilk adımımızı attık.” dedi.
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