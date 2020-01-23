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Çorum FK güç depoladı

İnegölspor yenilgisi ile moralleri alt üst olan Çorum Futbol Kulübü’nde Gümüşhanespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Çorum FK güç depoladı

İnegölspor yenilgisi ile moralleri alt üst olan Çorum Futbol Kulübü’nde Gümüşhanespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:57
Çorum FK güç depoladı

İnegölspor yenilgisi ile moralleri alt üst olan Çorum Futbol Kulübü'nde Gümüşhanespor maçı hazırlıkları hırslı bir şekilde devam ediyor.

Pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü dünü çift antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen antrenmanlara parmağındaki ağrı devam eden Osman Bodur ve kaleci Deniz Çörtlen katılmadı. Saat 10.00'da gerçekleşen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. İkinci bölümde güç depolamak adına istasyon çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe ile antrenmanı tamamladı. Saat 16.30'da gerçekleşen akşam antrenmanında ise Teknik Direktör Bahri Kaya ısınmanın ardından yarı sahada 3 kaleli taktik çalışma yaptırdı. Bu çalışma esnasında futbolcuların hırslı oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Çorum FK'da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

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