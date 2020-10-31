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Çorum FK: 2-Ankara Demir: 3
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 8.hafta maçında Çorum FK sahasında Ankara Demirspor’a 3-2 mağlup oldu. Konuk Ankara Demirspor’un gollerini 6.dakika Süleyman, 14.dakikada Rahmican, 37.dakika penaltıdan Ahmet Sivri atarken, ev sahibi Çorum FK’nın gollerini ise 32.dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş, 58.dakikada Cengiz Ötkün kaydetti.
Güncel 31.10.2020, 17:02
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