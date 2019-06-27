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Çorum firmalarını dünyaya açan pencere

Çorum’da faaliyet gösteren firmaları ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak, bu sayede ihracatı artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan www.listoffirms.com yayına başladı.

Çorum firmalarını dünyaya açan pencere

Çorum’da faaliyet gösteren firmaları ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak, bu sayede ihracatı artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan www.listoffirms.com yayına başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:21
Çorum firmalarını dünyaya açan pencere

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı basın açıklamasında konu ile ilgili şunları söyledi: “Ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan ihracat hedefine katkıda bulunmak amacıyla, Çorum’ da faaliyet gösteren firmaları tüm dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan portal yayına başlamıştır. OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan sitede, firmalar GTİP koduna ve ürün cinsine göre firma bilgilerini girerek tüm dünyaya kendilerini gösterme ve tanıtma imkânı bulmaktadırlar. Firmaların ihtiyaç duyduğu çeşitli tedarik ürünleri, iş gücü ve başka ihtiyaçların da sorgulanabildiği site kullanıma hazır haldedir. Firmalarımızın tek yapmaları gereken, www.listoffirms.com sitesine girip, kendilerini ve ürünlerini kayıt yaptırmalarıdır. www.listoffirms.com sitesi ile ilgili firmaların geri dönüş ve revize önerileri doğrultusunda site içerisinde değişiklikler yapılabilecektir.

Hızla değişen ve gelişen küresel pazarda etkili ve güncel olmanın yolu “görünür” olmakla mümkündür. Görünürlüğü artırmanın yolu da internet aramalarında Çorum‘ da faaliyet gösteren firmalarımızı tüm dünyaya tanıtmaktan geçmektedir.”

Açıklamasının devamında dış ticaret ve istihbarat konusuna da değinen Vali Çiftçi, “Küresel ticarette, yeni satış ve pazar payını artırmanın yolu olarak dünya ticaretinin seyri önem arz etmektedir. Kim neyi, nerden, kaç paraya, kaç km uzaklıktan alıyor veya satıyor, ülke olarak, sektör ve ürün bazlı bu küresel ticaret trafiğini gözlemleyip sorgulamalıyız, buna göre dış ticarette rekabet gücümüzü artırmalıyız.

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çorum Yatırım Destek Ofisi uzmanları, firmalara yönelik, GTİP koduna göre farklı araştırmalar yaparak ürün bazında firmalara destek olmaktadırlar. Gerek dış ticaret ve istihbarat araştırması gerekse www.listoffirms.com sitesi ile ilgili OKA Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından destek alınabilir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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